¿Acaso no se comprende?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Lo que hoy es cierto mañana será superado. Prueba fehaciente de la evolución. Es el sistema inmunitario que mantiene la salud: está en crisis por la pandemia.

El personal de salud enfrenta a la muerte, arriesgando la vida por el bien común, luchando contra la inconciencia e ignorancia humana.

¿Por qué no se mitigan las curvas de contagios? En qué tipo de mexicano inciden las campañas informativas, ¿en los que tienen posibilidades económicas? ¡No se cuidan! Poseen recursos para pagar antivirales, con costos que varían de 20 a casi 100,000 mil pesos por frasco. Pagarán cuentas de terapia intensiva superiores a 300,000 pesos. ¿A qué tipo de mexicanos le hablas? Al 99.99% que no saben lectura razonada, ni tienen cultura crítica. Ellos poseen obesidad, hipertensión, enfermedades metabólicas. La medicina que se practica es paliativa, se mitiga la hipertensión, diabetes, etc. No se aplica medicina preventiva. No se aprueba en comer sano, cuidarse. Quejarse sin cuidarse, no sirve.

Evaden la responsabilidad personal de mantener la salud, aduciendo que el gobierno debe cuidar. En ninguna época se hizo, ni se hará. Desde hace un siglo se sabe que al reanudarse las actividades, se incrementarán contagios y muertes. Las epidemias no duran meses, sino años.

“¡Eso no es cierto!”. ¡Sí lo es, recuerda la epidemia de influenza del siglo XX: duró tres años. Y 14 años fue el pico de mortandad por la peste bubónica en el siglo XIV.

Al 7 de julio de 2020, había 12,164,723 infectados por coronavirus; han fallecido 552,046; se han recuperado 7,030,191. La población mundial es de 7,796,769,319; han nacido 72,864,160 -los nacimientos del día son de 342,435- solo se han reportado 30,590,119 muertes este año y 143,762 el día de hoy.

El crecimiento poblacional en el 2020 es de 42,274,040 con un crecimiento de 198,673 el día de hoy. ¿Acaso no comprendemos que la sobrepoblación favorecerá pandemias?

¿La nueva realidad probará si serás capaz de cuidarte para sobrevivir? ¿O sucumbirás a consecuencia de tu desidia? Al hacerlo se prolongarán los contagios. A la larga, fallecerán los que posean patologías.