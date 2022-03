Alejandra Ávalos asegura que José José se comunica con ella en sueños y le pide que Anel “deje de decir mentiras y lo deje en paz”

Agencia México

Alejandra Ávalos dio a conocer que mantiene contacto con el fallecido José José, y luego de hablar con él a través de una médium, ahora el “Príncipe de la Canción” se comunica con ella por medio de sus sueños.

A pesar del problema legal que enfrenta con Anel Noreña, ex esposa de José José, porque sigue hablando del cantante sin consentimiento de su familia, Ávalos reveló que el intérprete le pidió que hablara con ella para que lo deje descansar en paz.

“Mi sueño como tal se desenvolvía en una casa muy elegante y me acuerdo que había una fiesta, y en esa fiesta estaban muchísimas personas, incluyendo a Anel, entonces yo veía a José y él me tomaba de la mano y me decía ‘ven, acompáñame’, y me llevaba a un sótano y luego me tomaba de la mano y me decía ‘quiero que ya hables con Anel… dile que ya deje de decir mentiras”. Y yo llegaba con Anel y la agarraba de las manos, entonces empezaba yo a decirle a Anel todas las cosas por las cuales José José estaba molesto”, contó la artista.

Acto seguido, Alejandra subrayó que su único interés es ser emisora de José José, quien pide que dejen de decir mentiras sobre él.

“Él de alguna manera me encomienda pues una misión, yo así lo veo, una misión, yo en mi sueño defendía a José de Anel, yo a Anel le decía ‘déjalo de molestar’, entonces yo lo tomo así, como el mensaje que fue contundente: “habla con Anel y dile que ya me deje en paz”, remató.