Alejandro Fernández habla de sus problemas con el alcohol y de la autoridad que ha tenido Don Vicente Fernández para educar a sus hijos

Agencia México

Alejandro Fernández se encuentra en plena promoción de su nuevo material discográfico titulado ‘Hecho en México’, motivo que lo llevó a conversar con Lili Estefan en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, donde platicó como pocas veces de las controversias que han girado en torno a su carrera profesional.

Al hablar de su padre, Don Vicente Fernández, el intérprete confesó: “es mi mentor, mi peor y mi mejor juez. Hubo momentos difíciles de mis hijos en los que le tenía que hablar muy fuerte y no me hacían caso. Entonces le decía a mi papá que hablara con ellos”.

Posteriormente, “El Potrillo” se sinceró sobre los comentarios al respecto de su consumo de alcohol, pues en diversas ocasiones se ha especulado que el cantante se sube a los escenarios con algunas copas de más.

“Siempre me porto muy bien. Alguna copita de vino sí me echo. Ahora con el proyecto nuevo he estado haciendo muchísimo ejercicio, me siento mejor que nunca, estoy súper bien y estoy mejor que nunca”, explicó Alejandro antes de negar que últimamente haya consumido alguna bebida alcohólica.

Finalmente, Alejandro Fernández reveló los motivos que lo orillaron a dejarse las canas. “Yo (decidí dejarme el cabello canoso), me dio mucha flojera (cambiar mi aspecto)”.

Asegurando que siempre trata de dar lo mejor de él, es como Alejandro intenta dejar atrás un año plagado de escándalos para dedicarse de lleno a complacer su público con un nuevo show.