Alienación mundial

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La educación otorga falsa legitimidad a un sistema injusto, al hacer pasar por “esfuerzo”, las diferencias escolares ocasionadas por la desigualdad entre los hogares de donde provienen los estudiantes. Paula Anke.

¡Asilarse deshumaniza! ¿Por qué sobresaltarse? ¡Así debe de acaecer! A consecuencia de la carencia cognitiva que se pretende justificar con la desmemoria atribuida a necrosis del hipocampo, imposibilitando formar nuevos recuerdos.

¿Ha imperado la armonía en la convivencia humana? ¿Como masa humana, nos diferenciamos de una comunidad de hormigas? Ellas luchan por el bien común. La masa humana se esfuerza por el bien de sus conductores. Las hormigas no dañan el medio ambiente, el humano toma lo que necesita sin cultivarlo, destruyendo a la naturaleza. No existe salud cuando se destruye al medio ambiente. Se le considera inagotable, no lo es; tampoco lo son los recursos utilizados al extremo. ¡Si hubiera conciencia en los mexicanos, no estaríamos en la inopia! Parafraseando a Pedro María Anaya: “Si hubiera parque, no estaría usted aquí”.

No impera solo en México la carencia de cuidado por ignorancia aceptada: es mundial. Así sucede en la pandemia, se cultivan miedos hablando de nuevas mutaciones ya descritas en meses pasados, se describen en las islas británicas la clasificación de los síntomas como si se tratara de seis cepas, sin describir las variantes genéticas.

No hagas lo mismo que tus ancestros, ni actúes por instinto. Defiende tus derechos.

No preñes ni abandones. Sé responsable con la vida, haz el amor, no solo tengas sexo.

Haz la guerra a la ignorancia, desechándola. Escribe vivencias en tu prole, forma un hijo.

¿Acaso no se puede ser padre sin una afición? También se puede serlo, vegetando.

Ser padre y madre es formar. ¿Acaso lo es, si uno los deforma? ¡Es útil hacer seres sumisos, sustituibles! No alcanzas a ejercer la paternidad si la reduces a ser aportador económico, cuando corriges y no le parece a la madre diciendo “no reprendas a mi hijo”. ¿Acaso no es de los dos? Serlo, es buscar el equilibrio. No somos padres ni madres cuando concebimos hijos solo porque “así lo manda el creador”. Acaece por desconocer tu ciclo reproductivo, auto agrediendo tu cuerpo si eres mujer con embarazos repetitivos.

¿Acaso son padres por instinto, cuidando a los que portan sus genes, para que sobrevivan hasta los diez años para que la vida los deseche?

Tampoco es ser padre, priorizar los míos en contra de los derechos de los otros seres vivos.

Recuerda: a diario desaparecen especies, se destruye la biósfera.

Ser padre es buscar equilibrio entre los míos y los vuestros. Es religar, no predicar.