Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Alimento para crédulos, de Tareck D. Perales, surgió hace cuatro años, cuando él tenía 17 años de edad.

Sobre cómo surgió este libro, menciona: “Un día mientras salí de casa me encontré un amigo, bastante mentiroso, “mitómano”; que después de una de sus charlas donde él se transformaba en una especie de gladiador en modo leyenda, me mira y nota en mí el escepticismo que desde hace mucho tiempo me acompaña”.

Asimismo, añade que, desde que nació la idea de escribir el libro en sus largas caminatas acostumbradas con o sin razón, “yo me dedicaba a tomar notas mentales de un libro que planeaba escribir o publicar después de los treinta, ‘cuando la experiencia y el rigor académico’ le dieran a mi libro un soporte, una base sólida”.

El autor añade que su afán siempre fue que se escribiera de manera tan sencilla y tan amena, que un niño de siete años pueda disfrutar de su lectura, pueda captar la idea.

“Es un libro para todo público, cualquiera que sepa leer puede leerlo, y a mi parecer entre más temprano se lea mejor, mucho de lo que escribí aquí lo aprendí de niño, mientras observaba a la gente adulta, y hoy como joven adulto me ha ayudado mucho en mi viaje por este mundo. Bajo esa premisa escribí este libro, no aprenderás a vivir si lo lees, pero como dijo Kiki Suarez la prologuista de esta obra: ‘este libro es un ladrillo para la construcción de un nuevo mundo’. Estoy seguro que después de una lectura cuidadosa entenderás lo mismo que yo, no podemos existir bajo el yugo del consumo irreflexivo sea del tipo que sea, sin que nuestra existencia experimente sus efectos y sufra las consecuencias. Habrás entendido, que cada ser debe construir su propio camino”.