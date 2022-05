AMLO le responde a Thalía: “Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad”

Agencia México

Tras la controversia que se suscitó en redes sociales luego de que la cantante Thalía se manifestara en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ahora es el mandatario quien manda un mensaje a la también actriz.

Durante su acostumbrada conferencia matutina, el Presidente subrayó que hasta este momento no existe en México alguna prohibición para acudir a fondas o restaurantes, pues por ahora el gobierno federal no ha ordenado el cierre definitivo de comercios e industria.

“Me acusan de qué cómo voy a ir a un restaurante o una fonda. Yo les diría que por qué no ir, si no está prohibido. Nuestra estrategia es muy clara: vamos a protegernos, pero procurar el menor daño posible. Que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad”, comentó AMLO.

Por su parte, Thalía decidió contestar este mensaje con un tema titulado ¡Echa pa’ lante México!, en el que exhorta a los mexicanos a quedarse en su casa para combatir al coronavirus.