Anel pide que sus cenizas sean depositadas en el féretro donde descansan los restos de José José: “voy a quedar con él para toda la vida”

Agencia México

Anel Noreña, ex esposa de José José, sorprendió con sus declaraciones durante la entrevista que concedió al programa Hoy, luego de que su hijo José Joel revelara su duda al respecto de que las cenizas de su padre sean auténticas.

“Eso no se va a saber hasta que se haga una prueba, no sé… pero lo que sea, para mí, y para ellos también (sus hijos), regresó su papá, y hasta ahí vamos porque lo demás sí se puede saber, pero ha de costar un lanal (mucho dinero) y no hay para eso, qué le hayan hecho, que le hayan echado polvo no sabemos, porque creo que nadie abrió la bolsa, no sé… algún día se sabrá”, dijo la ex modelo.

Asegurando que José José ya se encuentra descansando en paz a pesar de que los hijos mayores del cantante sigan peleando con su hermana menor, Noreña confesó el deseo de que sus cenizas sean depositadas junto a las del “Príncipe de la Canción”.

“Yo creo que a mi me va a gustar que, si yo muero, voy a arreglar las cosas para poder que mis cenizas las pongan en la misma caja, y voy a quedar con él para toda la vida, eso me hace ilusión… él estando en una bolsita, yo en otra y los huesos de mi suegra en medio”, remató con una gran sonrisa.