Angélica Vale rompe el silencio y se defiende de ataques

Agencia México

Angélica Vale decidió romper el silencio y salió a defenderse de los ataques que ha recibido en redes sociales luego de pedir ayuda económica para los actores de Broadway que se quedaron sin recursos a raíz del Covid-19.

“Yo creo que ahorita no importa ni de dónde eres, ni a qué te dedicas ni nada, ahorita somos seres humanos todos, estamos viviendo algo muy fuerte, pero vamos a ser honestos, la gente en Nueva York es la zona cero, la verdad, o sea así llegan camiones enteros que se llevan a cuerpos que se están empezando a hacer fosas comunes”, dijo La Vale en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Acto seguido, la mexicana explicó los motivos que la llevaron a grabar un par de videos, en inglés y en español, para solicitar el apoyo de sus seguidores en esa causa.

“Teatreros, todos somos iguales, se nos paga muy mal, la gente cree que la gente de Broadway por trabajar en Broadway que cobran el boleto mucho más caro que en México, o sea a los actores se les paga mejor, a los bailarines, a los tramoyistas, a la gente de vestuario, a la gente de maquillaje, la gente lo tiene muy erróneo, dice no pues ya dólares ya, y no es cierto”.

De la misma forma, la hija de Angélica María reflexionó sobre el momento que se vive en el mundo con la pandemia del coronavirus y agregó: “Desgraciadamente con todo este mensaje que nos está dando la vida, creo que es un mensaje súper claro de que tenemos que ser mejores, de que tenemos que seguir adelante, que tenemos que volver aprender a ser humanos, porque la verdad es que dejamos de serlo”.

Asimismo, Angélica dejó en claro que no se ha olvidado de sus raíces mexicanas. “Hay gente que por más que uno está viviendo esto tan fuerte todavía no lo entiende y digan ‘si, ay tú la alzada’, y no… y ponen luego, luego la agresión, me escribieron mucho en el Twitter de que por qué estaba yo, que los actores de Broadway deberían aprender a vivir sin lujos, entonces eso si me llegó y me dolió porque sé que no es gente millonaria, sé que no es gente con lujos, sé que es gente que vive el día a día y de verdad se quedan sin nada”.

Finalmente, la actriz subrayó que además de esa solicitud para Estados Unidos, también ha hecho otras para México. “Es una llamada humana creo, totalmente no importa en qué país estemos, no olvidando México jamás, hoy precisamente puse todo el centro de acopio porque se me hizo padrísimo que existiera y le estoy dando pues promoción igual que el que se lo di al de Estados Unidos, pero insisto que ahorita estamos para unirnos”.