Anne Hathaway ofrece disculpa a las personas con capacidades diferentes por su personaje en “Las Brujas”

Agencia México

Anne Hathaway se ha sumado a la disculpa pública que brindó Warner Bros, luego de que la cinta “The Witches” (Las Brujas) se convirtiera en blanco de críticas debido a que su personaje ha sido catalogado como ofensivo entre las personas con capacidades diferentes.

En su cuenta de Instagram, la actriz de 37 años colocó un video al respecto de la concientización de este tema para ofrecer una explicación tras los señalamientos en su contra.

“Permítanme comenzar diciendo que hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por un miedo a las críticas en redes sociales, sino porque no herir a los demás me parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar”, manifestó.

Conjuntamente, Hathaway ofreció una disculpa pública a toda la comunidad que se sintió afectada debido a que su personaje en la cinta tiene tres dedos en cada mano, una condición similar a la ectrodactilia, una discapacidad en las extremidades.

“Como alguien que realmente cree en la inclusión y, de verdad, detesta la crueldad, les debo a todos una disculpa por el dolor causado. Lo siento. No relacioné las extremidades diferentes cuando me presentaron cómo luciría el personaje; si lo hubiera hecho, les aseguro que esto nunca hubiese sucedido”.

Finalmente, la artista estadounidense aseguró que como ella no hizo esa conexión, no tomó las medidas necesarias para que este escenario se suscitara.

“En particular, quiero decirles que lo siento por los niños con extremidades diferentes. Ahora que sé más, prometo ser mejor. Y les debo una disculpa especial a todos los que los aman con tanta fuerza como yo amo a mis propios hijos. Lamento haber decepcionado a su familia”, remató.