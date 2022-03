Antonio López Hernández, un artesano para siempre

EXPRESS ARTE

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

El veintidós de febrero de 1952, don Antonio López Hernández, con tan solo 17 años de edad, se dirigió al taller del maestro Miguel Vargas Jiménez, para que le enseñara a realizar imágenes religiosas; llegando, no le dijo que observara el trabajo, sino que de una vez, desde un principio, manejara la herramienta, comprendiendo así el talento dentro el joven peón de albañil, que cuando vio que no aprendía lo suficiente por más que alargaba las tardes calurosas del pueblo, ya pasado seis meses dejó el trabajo de albañilería para dedicarse por completo a aprender, mintiéndole al maestro cuando le dijo que se había quedado sin trabajo, para que lo recibiera de tiempo completo.

?Pero tuvieron que pasar aproximadamente cerca de tres años para realizar su primera figura religiosa, que fue un niño Dios, que conservan sus hermanas actualmente.

?Estuvo aprendiendo con el maestro Miguel Vargas desde el año 1952 y salió en 1960. Luego de su primera creación religiosa empezó a elaborar máscaras, que son un poquito más fácil de hacer, así empezó la elaboración de máscaras de Parachicos. Transcurrieron cuatro años de aprendiz de tiempo completo, para que el maestro empezara a pagarle 15 pesos semanales y ocho años después se fue a su casa a poner un taller “casero”, que le dio el prestigio que hoy tiene.

?Hijo de Domitilo López Díaz y Elena Hernández Méndez, hace 84 años que vio la luz por primera vez en el barrio San Jacinto de la colonial ciudad de Chiapa de Corzo, lejos estaban sus padres que don Antonio traspasaría el tiempo y la historia con su talento.

?Hoy ha dejado el barrio San Jacinto y los recuerdos ruedan en forma de nostalgia sobre el rio que canta por las tardes en su nuevo domicilio del barrio San Miguel, y con una mirada tranquila y segura de su vida de artista, se sienta a contemplar el tiempo en una butaca con sus recuerdos recostados en el piso.

?Don Antonio es reconocido y admirado en el pueblo de la colonial ciudad y ha obtenido diversas distinciones, como: Premio entregado por la Asociación Ángel Albino Corzo; Primer Lugar en el Concurso de Máscaras en el Museo de la Laca de Chiapa de Corzo; Premio Estatal de Artesanías ‘Fray Bartolomé de las Casas’; Reconocimiento por la calidad de su trabajo artesanal, otorgado por Fomento Cultural Banamex, A.C. (1996), lo que le permitió ser incluido en el libro 150 grandes maestros del arte popular a nivel nacional; así como el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1998 en la categoría Artes y Tradiciones Populares.

?En el año 2018, el H. Ayuntamiento Municipal le erige un busto de su rostro en la Plaza de Armas para dejar plasmada su valía como el máximo exponente del arte dentro de su ramo: junto al busto de don Zeferino Nandayapa, está su rostro sereno, viendo al viento y a la historia.

?“En 1979, don Juan de Dios Nangusé me pidió realizar la imagen de San Sebastián Mártir, que iba ser donado al pueblo, y se lo hice; es la imagen que hoy venera todo el pueblo cada 20 de enero, y no le cobré lo que era, sino que le cobré menos. Hice además la imagen de Santa Elena, San Antonio Abad “el nuevo”, un San Jacinto, un San Juan y una Virgen Dolorosa que están en la iglesia san Jacinto.

?A mí me gusta que mis discípulos se superen y ganen concursos, porque siento bonito que parte de mi talento siga en las manos de los artesanos, así Javier (Vázquez Moreno) me encontró en el mercado la semana pasado y me dijo que ganó el premio de Máscara, (convocado por Coneculta 2020) con una réplica de mi máscara, y así ha ganado varios concursos con réplicas de mis máscaras antiguas. Agradezco mucho a mi pueblo y creo que me admiran porque aparte soy humilde, saludo a todas las personas en la calle, ando enhuarachado con mi morral en el hombro, así me identifican, y así soy”, nos dijo don Antonio, que hoy ya no repara ni elabora ninguna escultura, sólo queda esa escuela que ha dejado en el transcurso de 65 años de trabajo.

?Los trozos de madera hecha máscaras de parachicos y de imágenes religiosas que han rodado entre sus manos quedaron impregnados en la mente, en el corazón y en el palpitar no sólo de su creador, sino del pueblo completo que cada día que pasa, comprende que el tallador con su arte le ha dado vida a la vida.