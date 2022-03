Aplicación de derecho

Baldemar Alonso

?Guadalajara, Jalisco

?Dicen las fuentes, que los ejecutores o verdugos no se preguntaron mucho sobre la verdad del condenado. Él dijo, ante el juez, que había asesinado a su esposa e hijos ‘porque se le había metido el diablo’; los ejecutores, sólo se sujetaron a la técnica de eliminar a un reo vía inyección letal. Durante el proceso de relajación, normalmente los condenados tiemblan como un flan. Alguno de ellos bromeó: “Y si de verdad trae al diablo adentro, ¿está inválida su ejecución en la sentencia del juez? Total, en el nombre sea de Dios ¿También el diablo será ejecutado?”. A la droga le llaman el foco, el usuario le dice diablo. Hoy tenemos a un ejecutado en Texas, por asesinato con todas las agravantes…

?En México, se harán misas y tal vez hasta un corrido en honor del criminal ejecutado. No, de ninguna manera da gusto ni tristeza. En cambio, duele y entristece la muerte de un amigo. Su delito: Haber ido al banco a retirar su dinero ganado con todas las de la ley. Mañana, tal vez escuchemos que se lamenta su muerte y robo, que se condenan esos hechos y un bla bla bla de más de tres horas con resumen consabido: “Estamos atendiendo las causas. Ahí están los números de la 4T: Incidencia delictiva a la baja”, aplausos, otra vez. La deuda constitucional sigue en boga…

?Los Derechos Humanos aún no están a nivel de las Garantías Individuales consagradas en la Ley Fundamental. Entonces, el delincuente, sí, resulta ser la víctima de la sociedad, por tanto merece más el amparo y protección. Ese es el peso de la ley. La esposa de El Marro fue liberada, al igual que el hijo de El Chapo, otros simplemente se fugan; a los asesinos de mi amigo les llega su beca de bienestar y lo que debería ser la autoridad, constriñe su declaratoria al 71% de apoyo de los ciudadanos y a decir que sigue atendiendo las causas. Oh, pero cuidado y se le toque un cabello a un criminal, no olvidemos que ellos sí tienen derechos y al poder judicial a su servicio, por eso pagan ¡Qué carajo!

?Por otra parte, las Leyes y Reglamentos Militares especifican los Instrumentos y Procedimientos para elevar las solicitudes o presentar querellas cuando el militar se vea afectado. La Constitución faculta a los Ciudadanos para manifestarse públicamente, incluso pudiendo recurrir al derecho huelga. Hay una convocatoria de una asociación de militares retirados para una manifestación el día 13 de los corrientes, frente a Palacio Nacional. A lo mejor salgo en cadena nacional o en las benditas redes sociales, principalmente en aquellas de los fieles adoradores del presidente. Los reclamos van desde la incorporación involuntaria a la Guardia Nacional, hasta la discriminación que padecen por la IR (Izquierda Resentida), como la definió el general Gaytán en su pasado discurso. No hay falta de Lealtad, tampoco intenciones de una asonada, mucho menos de un golpe de estado. Es una elucubración tan disparatada como las mentiras de Denise Dresser. Es un simple levantamiento de voz, reclamando justicia y exigiendo derechos que los mandos (y el Peje es el Comandante Supremo) no atienden o desdeñan cuando son por la vía regular. ¿Un ciudadano deja de serlo por el hecho de integrarse a las Fuerzas Armadas? Hoy que se convoca a las juventudes, debería considerare eso. Digamos, ¿un militar que hace carrera política?