Armando Manzanero: muere por covid-19

El cantautor mexicano Armando Manzanero falleció este lunes a los 85 años, pocos días después de haber sido hospitalizado en Ciudad de México tras contraer coronavirus.

Manzanero deja tras de sí un legado inolvidable en la historia de la música en español, un sinfín de discos vendidos e innumerables reconocimientos, como el Premio Grammy honorífico en 2014.

El autor de clásicos de la balada romántica latinoamericana, como “Somos novios”, “Voy a apagar la luz”, “Contigo aprendí”, “Esta tarde vi llover” y “No”, fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo en Covid-19 e intubado unos días después.

“Con mucho dolor lamento la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México, sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos”, escribió en Twitter la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto.

“Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura. Gracias por tanto”, ha añadido la funcionaria.

Un artista incombustible

A lo largo de sus 70 años de trayectoria, Manzanero publicó más de 30 trabajos discográficos, musicalizó numerosas películas y escribió más de 400 canciones.

Manzanero, calificado como “el más importante compositor vivo de la música mexicana”, fue además, productor musical y actor.

Sus temas han sido versionados a lo largo de los años por artistas de la talla de Elvis Presley, con “It’s impossible”, una versión en inglés de “Somos novios”, Dionne Warwick, Tony Bennett, Alejandro Fernández o Christina Aguilera.

Además, produjo a muchos artistas mexicanos, apadrinó conciertos y buscó nuevos talentos, convirtiéndose en un referente de la industria cultural del país.

Desde la presidencia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, cargo que ocupaba desde 2010, luchó para dignificar la labor de los artistas y reconocer la autoría de sus obras.

“He tenido mis tiempos en donde piensan que ya no doy más, que ya se terminó mi época, pero cuando surge una oportunidad ahí entro y les hago entender que no es cierto”, llegó a decir este artista que escribió “de todo, lo mismo tropical que rock and roll”.

Una reunión familiar

Juan Pablo Manzanero, hijo del fallecido cantante, dijo este lunes en declaraciones al diario mexicano Reforma que la muerte de su padre “debería ser una lección para toda la sociedad que baja la guardia contra el coronavirus”.

Según el mismo medio, Manzanero celebró el pasado 7 de diciembre su cumpleaños 85 con varios miembros de su familia y días después empezó a sentirse mal.

“Hay que dar un atento llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar”, le explicó Juan Pablo Manzanero a Reforma.

“Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: ‘qué cosa tan irresponsable’, se enfermó, a todos mis hermanos, todos los de ahí les dio Covid y a mi jefe, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido… ¡vaya, la tristeza! Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz, pero es la voluntad de Dios”, señaló en la misma entrevista el hijo del fallecido compositor.

Otras reacciones

Tras conocerse la noticia de la muerte de Manzanero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que el cantante “era un hombre del pueblo”.

“Yo tengo que lamentar mucho lo que me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste. Don Armando Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social”, dijo el mandatario en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

El cantante español Alejandro Sanz expresó desde su cuenta de Twitter su pesar por el fallecimiento.

“Nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos”, publicó.

Y el venezolano Ricardo Montaner afirmó que siempre estará agradecido “por los consejos y buenas charlas”.

También compartió el video en el que ambos interpretan “Te extraño”.