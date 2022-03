Artistas “rumbo al naufragio” deploran la “desidia” de las autoridades

La Jornada

Las comunidades teatral y dancística volvieron a hacer un llamado urgente de auxilio a las autoridades culturales del país y a la sociedad en general ante la emergencia económica que enfrentan luego de cinco meses sin poder abrir espacios escénicos debido a las disposiciones sanitarias por la pandemia de Covid-19, y luego de toparse con respuestas insuficientes, inacción y desidia de las secretarías de Cultura federal y estatales.

Estamos rumbo al naufragio y ante la muy posible desaparición de la danza profesional en México, señalaron los coreógrafos y bailarines que integran la organización Danza, Diálogo y Acción, mientras los miembros de la Red de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México (Recio) consideraron que el sector está en peligro de muerte, al informar del próximo cierre definitivo de varios recintos.

En rueda de prensa, realizada de manera virtual, con la participación de más de 70 trabajadores de foros independientes, los teatreros difundieron un pronunciamiento en el que pidieron a las autoridades “que se quiten el ‘no’ de la boca. Necesitamos héroes que se atrevan a evidenciar el absurdo de ir adelante con el proyecto Chapultepec (que tiene asignados sólo este año mil millones de pesos), con la remodelación del Cine Cosmos (con un presupuesto de 50 millones) y con otra serie de gastos incongruentes cuyos recursos podrían y deberían dirigirse a resolver asuntos importantes.

“Ponerle ‘prioritario’ al título de un proyecto no lo convierte en prioridad ante los ojos de nadie. Creen que no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta. Hoy más que nunca observamos con lupa el origen y el destino de cada peso que se mueve desde el gobierno, porque al final del día es dinero nuestro, son nuestros impuestos.

“Creen que no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta de que los únicos que no han dejado de cobrar puntualmente desde hace 160 días son ellos, los funcionarios culturales, cuya función es administrar el dinero destinado a la cultura. Si como dicen, no hay dinero para la cultura, entonces, ¿cuál está siendo su función, funcionarios? Ninguno de ellos se ha bajado el sueldo en 160 días.