Atractivo visual en el Museo de Ciencia y Tecnología de Chiapas

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En los últimos dos años, el Museo de Ciencia y Tecnología ha trabajado en la renovación del espacio para generar un atractivo visual e imaginario para los jóvenes y niños. De tal forma que desde ahí se percibe la idea de la creación del universo hasta su actualidad: los padres de la ciencia y personajes que le dieron una identidad a la historia de la ciencia y la tecnología; así lo da a conocer el creador visual Édgar Megchún.

Este museo contó con el equipo de Art Works Galería y Édgar Megchún para dicha realización, que abarcó más de 500 metros cuadrados en el techo; en donde visualmente se cuenta desde la teoría del Big Bang, hasta la atmósfera terrestre.

Para Megchún, es importante esta participación que tiene, puesto que deja una huella para las nuevas generaciones. Además, de parecerle fantástica la mezcla entre las artes y la tecnología.

“Toda la parte artística pretende generar interacción: desde realidad aumentada hasta visitas nocturnas con luces negras, para generar un efecto de fluorescencia que le permita al espectador sentirse en el espacio exterior”, comparte.

Édgar Megchún ha participado en varias partes de la república haciendo honor a su querido Chiapas, como lo han sido Puebla, CDMX, Tabasco, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, Veracruz, Guanajuato, Mérida y Oaxaca.

“Cada uno de todos los proyectos que he realizado me han marcado y he podido plasmar mi trabajo en los espacios, en mi tierra. Me encanta mostrar la mística de mi pueblo, su magia, su resplandor. Claro, también me gusta resaltar mi técnica y la facilidad ideas a través del muro. Me encanta resaltar el talento chiapaneco, el trabajo como tal del Arte, que puede llegar a varios espacios, lugares y romper fronteras”, resalta.

De acuerdo al entrevistado, cada parte de la galería que deja en la calle por y para todos, le permite dejar una imagen, “una huella en cada sujeto que vea el trabajo, una foto, pero me permite ser uno con la sociedad”.

Actualmente, termina una intervención final en el Museo. Asimismo, trabaja con el “Cheff Bossue”, en el proyecto Mística de mi Tierra. El proyecto citado se trata de una intervención en los mercados del centro de Tuxtla, con la gastronomía Zoque. Asimismo, sigue con su proyecto personal, el cual se trata de personalizar ropa y darle una segunda vida.

Para conocer más acerca del creador, pueden seguirlo en Facebook: Edgar Megchún e Instagram: @edgarmegchun