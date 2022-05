Avances e inexactitudes acerca del Covid19

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Es necesario realizar un repaso de los conocimientos acerca del SARS Cov2, causante del Covid19. A inicios de octubre, en la red circulan ideas: ciertas y manipuladas. Es prioritario reconocer lo cierto de lo falso, manipulando ansiedades, reconociendo la facilidad de aceptar lo improbable ante el ego de reconocer un desacierto.

Educación, higiene, eliminación de la ansiedad, fuerte disciplina individual y respeto a las medidas más básicas: diferencia el menor número de casos en la segunda oleada en Italia a diferencia del resto europeo. Extenderán el estado de emergencia hasta el 31 de enero. En México, la limitación se ha anunciado también hasta enero. Ocasionará retardos en trámites y la justicia -que milenariamente es tan rápida como tortuga- permanecerá congelada.

China hace público que las proteínas de la leche materna pueden inhibir el Covid-19 en un 100%, disminuye su efectividad si sufre calentamiento. Las provenientes del suero caprino y vacuno, a un 70%. Su acción la realiza bloqueando la unión viral a la membrana celular. Se revivió la noticia falsa mes de mayo, acerca de la afirmación del Premio Nobel japonés de Fisiología 2018, Tasuku Honjo, a quien se le atribuyó expresar que el coronavirus SARS Cov2 no era natural. El reporte Yam lo desestimó el mes de septiembre de 2020. No se menciona lo expresado por el Nobel Luc Montagnier. El uso del antiinflamatorio ibuprofeno sí se considera beneficioso, sin olvidar que su uso prolongado ocasiona daño hepático, hecho que debe utilizarse para le enseñanza de la farmacología, orientada a que el profesional de salud no memorice, sino que entienda cómo funciona. Al igual, el uso del antiparasitario Invermectina ya posee un estudio que vale su uso en beneficio del bloqueo del sitio de unión a la membrana celular por el virus.

La educación rebasa el proceso de amaestramiento, para el utilitarismo humano trascendiendo en la sobrevivencia individual y colectiva, esperando permita sobrevivir a la especie.

Referencias.

Andreoni, Massimo. 4 -5 Octubre de 2020. Llenar formularios, tomarse la temperatura, sana distancia, usar cubrebocas, ha funcionado en Italia.

Medscape. South China Morning Post, 1 – 5 Octubre de 2020. Las proteínas de la leche materna pueden inhibir el Covid-19 en un 100%.

Redacción Terra. Síndrome inflamatorio multisistémico en adultos 2020/10/3 • Alerta: nuevo síndrome relacionado con el COVID-19.