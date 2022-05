Aylin Mujica se defiende e insiste y asegura que sí la secuestraron en México

Agencia México

Diario de Chiapas

Aylin Mujica rompió el silencio y sostiene su versión de secuestro exprés en México, luego de que Daniel Bisogno y Germán Ortega manifestaran su descontento con ella y pusieran en duda este hecho, diciendo que todo se podría tratar de una mentira para abandonar la obra “El CuarenTenorio Cómico”

“A mí me asaltaron y yo pasé por un momento muy desagradable, estoy muy triste por todo esto que sucedió”, dijo la actriz cubana en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Al respecto de los rumores que aseguran que hizo todo esto porque ya tiene un proyecto en la empresa Telemundo, Mujica detalló: “le pedí dos fines de semana que me diera, yo no tengo nada, ningún proyecto ahorita, yo no tengo nada, a mi me invitaron a Suelta la Sopa como me han invitado en otras semanas que he estado, pero eso no quiere decir nada, yo no voy a mentir con algo tan fuerte, a mi me asaltaron, la pasé muy mal y me quitaron dinero, y me toque… no quisiera seguir hablando de eso, de verdad, la pasé muy mal”.

Acto seguido, Aylin contó que su familia también está muy preocupada por ella y por eso tampoco quiere regresar a México. “Mi hija se puso muy nerviosa, mi papá no quiere que regrese por mi seguridad, primero está mi seguridad, yo soy sola para mis hijos, yo mantengo a mi familia sola, entonces yo no voy a arriesgar mi vida por algo que todavía sigo nerviosa, o sea me levanto en la madrugada en sobresaltos y la verdad estoy super apenada con Alex Gou que lo admiro mucho, lo quiero mucho, y a mis compañeros, no sabes cómo me siento de mal, pero yo espero que me entiendan, eso puede pasar en México, en todos los países de Latinoamérica pasa, de verdad es algo muy triste, pero le puede pasar a cualquiera y no la estoy pasando nada bien”.

Cabe señalar que a pesar de que las especulaciones sobre este incidente continúan, la producción teatral contrató como suplente a la conductora Andrea Escalona, quien por ahora reemplazará a Aylin Mujica en la obra de teatro.