Bailarina Kenya Díaz se prepara para competir en Londres

Notimex/ Evangelina del Toro

Con la danza se puede sentir la libertad y amar lo que uno hace, afirmó la mexicana Kenya Cassandra Díaz Martínez, de 17 años de edad, quien concursará en la Margot Fonteyn International Ballet Competition en Londres, Inglaterra, en el mes de septiembre.

“Me siento muy bien, aún no satisfecha porque puedo dar más de mí, pero me siento bien con lo que estoy haciendo”, indicó la joven en entrevista con Notimex.

Además, consideró que esta oportunidad llegó en el momento que tenía que llegar, “no antes, no después, sino en el momento justo. Y el trabajo no solo fue mío, sino también de mis maestras, mis papás y hermana, quienes me han apoyado siempre”.

El gusto por el ballet llegó a los dos años, cuando junto a su hermana comenzaron a tomar clases en esta disciplina y a los 12 años, cambió de escuela, para continuar su preparación, entre entrenamientos, concursos y otros eventos. Actualmente entrena en la Academia Danzarte Satélite bajo la dirección de la maestra Andrea Vaca Pérez.

Tras años de práctica, ahora fue seleccionada para presentarse en la referida competencia internacional, la cual es considerada una de las más importantes para el ballet, a la que asistirán representantes de 50 países, durante 10 días de certamen.

Para ello, Kenya (Estado de México, 2002) deberá estar el 27 de agosto en Londres, en donde, junto a los demás participantes, comenzará a tomar clases intensivas con maestros expertos en la disciplina.

Amor a la patria

Kenya Díaz mencionó que antes de esa fecha, en México seguirá con su preparación tanto académica, ya que cursa el nivel preparatoria en la Universidad del Valle de México (UVM), como en el ballet, en el que comenzará con clases de contemporáneo y clásico, entre otro tipo de preparación física.

“El concurso es algo muy grande para mí porque, a final de cuentas, no es algo simple, no es que yo vaya a otra academia, sino que voy a ir a otro país. No es solo por mí, o por el amor al arte o a la danza; lo hago porque amo a mi patria”.

La estudiante recordó que fue en diciembre de 2019 cuando presentó el examen Advanced 2 de la Royal Academy of Dance de Londres, el cual acreditó con Distinction, y al ser menor de 18 años, obtuvo el derecho a participar en el concurso.

Con gran emoción compartió que parte de sus siguientes planes después de la competencia —cuya final será el 5 de septiembre en el escenario principal del Royal Opera House— es esperar que le llegue una propuesta o beca para continuar estudiando y preparándose en algún otro lugar del mundo.

Además, adelantó que en el mes de noviembre presentará su examen de titulación de Ballet y, en caso de no dedicarse a esta disciplina tiempo completo, reveló que su alternativa será cursar la Licenciatura en Químico Farmacéutico Biotecnólogo.

En ese sentido, señaló que es necesario que los jóvenes no se dejen vencer y luchen por sus sueños: “que hagan lo que les gusta y no se dejen influenciar por lo que les digan los demás. Que busquen la manera de cómo hacerlo”.