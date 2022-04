Belinda recibe amenazas de muerte tras anunciarse su boda con Christian Nodal… involucran a Lupillo Rivera

Agencia México

A escasos días de que Christian Nodal revelara sus intenciones de contraer nupcias con Belinda el próximo año, la cantante ha comenzado a recibir amenazas de muerte en las que involucran a Lupillo Rivera.

A través de las redes sociales un seguidor de la cantante denunció que la cuenta “@666te_voy_a_matar_belinda” está enviando aterradores mensajes contra Belinda por su nuevo romance con Nodal.

Hecho al que la cuenta replicó: “Belinda no voy a permitir que te cases con Nodal. Ni tu mamá lo va a permitir. Te voy a matar amor mío porque si no eres para mi no serás para nadie. Guadalupe Rivera Saavedra nunca pierde”.

Sin revelar su identidad, pero empleando el nombre de pila del hermano de Jenni Rivera, es como esta cuenta ha estado enviando advertencias a la intérprete de “Amor a primera vista”.

Cabe señalar que hasta este momento ninguno de los implicados ha dado alguna declaración al respecto.