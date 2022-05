Bernardo Alberto Vázquez Díaz, Parachico de Antaño 2021

Karla Gómez

El Comité de Rescate, Magia y Tradición y el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, realizaron la octava entrega de reconocimiento a 15 Parachicos de Antaño 2021. Esta distinción se otorga a quienes han participado cada año en esta tradición, así también por lucir el traje, por danzar y acompañar al patrón de los Parachicos.

Entre los Parachicos distinguidos se encuentra Bernardo Alberto Vázquez Díaz, quien cuenta con tres décadas de trayectoria aproximadamente. El distinguido agradece a su abuelo Gilberto Vázquez Capito y a su padre Bernardino Vázquez Clemente, a quienes considera sus pilares y quienes le inculcaron el gusto de esta tradición de parachicos.

“Me siento orgulloso de haber nacido en Chiapa de Corzo, tierra mágica. El parachico se lleva en la piel”, comenta en entrevista.

El originario de Chiapa de Corzo cada año danza, alaba y canta al Santísimo Señor de Esquipulas, al Santísimo San Antonio Abad y al Santísimo Señor del Consagrado, así como al Santísimo Patrón San Sebastián Mártir.

“Con seis días de gratitud, pedimento y algarabía, que me permiten reencontrarme con mi historia y mis raíces que me forjaron como el ‘Parachico Incansable’, que ahora soy año con año. Mi abuelo Gilberto Vázquez Capito y mi padre Bernardino Vázquez Clemente fueron mis pilares, quienes me consagraron el saber y el gusto de esta tradición, otorgándome como obsequio mi primera máscara de parachico tipo tradicional en mi infancia, la cual fue elaborada por el maestro artesano Antonio López Hernández. Al pasar de los años, en mi adolescencia, tuve la fortuna de recibir de parte de mi madre Lina Ayda Díaz García, mi segunda máscara y mi primera tipo barbada, la cual fue elaborada por el maestro artesano Eloy Moreno Camacho”, destaca.

Bernardo Alberto Vázquez Díaz, cuenta con siete máscaras barbadas con un estilo de rostro de nuestro Santísimo Señor Jesucristo “INRI”, fueron elaboradas por el maestro Francisco Javier Moreno Vázquez. Cabe destacar que los parachicos no tienen licencia para salir este 2021 en la Fiesta Tradicional, debido a la contingencia a causa del Covid-19.