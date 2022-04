Caballeros Cantan: fantástico ensamble de voces

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ricardo Crespo (actor, cantante y modelo, egresado del CEA de Televisa), me atendió con toda amabilidad desde la Ciudad de México, para conversar sobre el exitoso proyecto Caballeros Cantan, en el segmento Arte y Show del noticiero Chiapas a Diario. Con la gallardía que caracteriza a este indiscutible galán de TV, me comentó sobre este concepto único e innovador, pues no existe otro similar en el país: 5 galanes, artistas de reconocida trayectoria, conforman un ensamble de voces en un show totalmente diferente. Junto a Agustín Arana, Lisardo, Manuel Landeta y Chao, Caballeros Cantan es un concierto en vivo, un recorrido de éxitos en distintos géneros musicales, del pasado y el presente, en un ambiente de fiesta, nostalgia y alegría.

Ricardo Crespo me aclaró que, a causa de la actual contingencia, este show que originalmente tiene una duración de 90 minutos, fue modificado para presentarlo en una hora, vía live stream en el imponente Pepsi Center, este domingo 30 de agosto como parte de la iniciativa REMM (proyecto que anunciamos en este mismo espacio cuando fue dado a conocer por sus directivos). Tras esta amena entrevista, Caballeros Cantan presentaron su sorprendente show: dinámico, divertido, con varios cambios de vestuario, una súper producción y músicos en vivo, interpretando ese recorrido musical por diferentes épocas y géneros, con grandes éxitos a lo largo del tiempo, como: Yo viviré, Mientes, Usted no sabe, Tú de que vas, El perdedor, La vida caminaba sola, Nuncavoy a olvidarte, y un espectacular Medley de los “Beatles” con un gran arreglo, entre muchos otros temas.

Sin duda, una espectacular noche y un gran evento para todos los espectadores que disfrutaron desde sus hogares este gran show live streaming. Síguelos como Caballeros Cantan, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, e ingresa a https://www.facebook.com/DiarioDeChiapas/videos/3258773070868719/v=3258773070868719¬if_d=1598303244744469¬if_t=live_video_explicit para ver completa la entrevista con Ricardo Crespo.

¡Mi gratitud a Lupita Sánchez, de Epta Entertainment, por su ayuda para este enlace vía Skype!