Cada siglo sucede

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

‘Nueva realidad’, es salir a la calle mientras existe; de continuar confinamiento, la economía colapsará. No acaecerá en todo México. ¡No habrá respiradores necesarios! El próximo fin de semana se abren restaurantes, servicios religiosos, tiendas departamentales, coincidiendo con la festividad del Día del Padre. La mayoría de la población seguirá sin cuidarse, disparando contagios y muerte. ¡Deseo no suceda! Superarán los 34 mil fallecidos, prueba de la inconsciencia humana, impidiendo se logre la meseta de enfermos y fallecidos. Sobrevivirán quienes acepten la ‘nueva realidad’. Cero asistencias a eventos masivos, cines, bares, etc. Ningún país posee infraestructura de atención para un 10% de población en insuficiencia respiratoria extrema. La vida es cíclica, repetitiva, sin variados matices. Es tedioso ver más de lo mismo. Transporte público repleto sin medidas higiénicas.

Protestan porque no se gasta en curar, cuando la misma gente busca su muerte. ¡El país fue vendido en el pasado! La mitad del territorio, concesionado por cuentitas de vidrio a mineras extranjeras. Préstamos impagables por deudas contraídas desde hace 50 años, que se negocian cada sexenio.

El jueves 11, enardecidas etnias desmantelaron el hospital recién montado de Villa Las Rosas, Chiapas. ¡Los matarían! Instintivamente actúa el miedo, la ignorancia, destruyendo la medicina curativa, reacios a la preventiva. Los estudiados (Miguel Bosé) piensan que a través de la vacuna te catalogarán electrónicamente. Los extremos o antípodas son negativos. Debemos alcanzar el justo medio. ¿Para qué clasificar, si con la televisión e internet se empecinan a mantenerse en la ignorancia?

Los votantes de López Obrador están en desacuerdo con conservadores y colaboradores que se encaminan hacia el pacto de la embajada en 1913. ¡La trama legal hizo imposible entrara haciendo drásticos cambios! Los mexicanos debemos producir alimentos, aceptar que el mundo, durante cuatro años, estaremos en recesión. El mexicano nace en condiciones desventajosas. Es imperativo reproducirse responsablemente, para evitar procrear seres humanos que vivan en la miseria y autodestrucción.

La pandemia sirvió como válvula liberadora de la economía mundial deteriorada, justificando la recesión mundial, impidiendo una guerra frontal.

El modelo educativo debe empezar en la familia, evitando permitir que los hijos no estudien.

¡Es el momento de transmutación individual y nacional! La autocrítica debe ser permanente, nunca abandonar la duda para la búsqueda de la verdad.

¡Eres humano: cambia!

Evitaremos llegar a hospitales, cuando cada ser humano comprenda que la salud es un deber individual.