“Cadaueris Exquis”, cortometraje de terror

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Cadaueris Exquis” es un cortometraje de 13 minutos grabado en el 2019. Fue creado por cuatro directores mexicanos que integran el grupo THE HORROR CORPORATION. Ellos cuentan cuatro historias con subgéneros de terror psicológico, universos paralelos y terror prehispánico.

Los directores Helena Aguilera, Rodrigo López Portillo, Enrique Manzo y Eduardo Javier Castellanos, son amantes del cine del terror; además, desean que México sea exponente de este género. Por tanto, han difundido “Cadaueris Exquis”, en festivales de Panamá, Los Ángeles, Canadá, Nueva York, Uruguay, Chile y Noruega.

Actualmente, por la contingencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, la participación que ha tenido es totalmente en línea. Este formato ha sido provechoso, ya que permite llegar a más públicos, superando así al total de butacas que hay en una sala de cine.

En entrevista, Eduardo Javier Castellanos informa que en México, el género de terror no está bien aceptado. Por otro lado, no hay patrocinio a estos proyectos y los y las mexicanas desean ver este tipo de cine realizado por extranjeros y no por sus connacionales. Aunque aclara que el cine de terror es igual de solicitado a la par que el género de comedia romántica. Sin embargo, con el proyecto, los jóvenes tratan de unirse y romper el estigma de que en México no se hace cine de terror.

Desde los cinco o seis años, Eduardo Javier Castellanos veía películas de terror que pasaban en Canal Cinco, sobre todo las ochenteras, entre ellas Chucky y la Cosa del otro mundo. Factor que propició que deseara hacer películas. Estudió Comunicación y Periodismo. Fue en 2014 cuando comenzó a filmar. En su trayectoria tiene siete cortometrajes, de los cuales uno es de comedia romántica.