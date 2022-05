Cantará Jorge Guevara en San Cristóbal

Juanjo Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El próximo jueves 22 de octubre

El cantautor Jorge Martínez Guevara, ex vocalista de los grupos “Caos” y “Elefante”, se presentará el jueves 22 de octubre en San Cristóbal de las Casas para ofrecer el primer concierto en esa colonial ciudad, después de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19.

Este artista fundó en octubre de 1993 el grupo “Caos”, donde alcanzó fama internacional gracias a su canción “La planta”, lanzada en agosto de 1997. A mediados de 2003 dejó a su banda para sustituir a Reyli Barba en el conjunto “Elefante”, en el cual se mantuvo como vocalista hasta marzo de 2007.

Al salir de la citada agrupación, en medio de un fuerte pleito con los demás integrantes, declaró: “Ellos buscaban un vocalista y yo una banda; ellos encontraron al vocalista y yo no encontré a mi banda. Ellos sólo buscaban un vocalista, alguien que representara la voz de la banda pero no a la misma y tenía que limitarme mucho en las entrevistas, no podía hablar con los medios y me estaban cortando las alas en ese aspecto”.

Para este concierto se tiene previsto un estricto protocolo sanitario, marcando el regreso de los eventos musicales presenciales en territorio chiapaneco. Aunque el foro elegido para la velada (bar “Ocho de Oros”) tiene una capacidad de 350 personas, solamente se pusieron a la venta 100 boletos, pues las autoridades de salud han establecido un límite del 30% en el aforo de los recintos que alberguen actividades artísticas dentro de la “nueva normalidad”.