Carga y atenuación viral

‘Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio’.

Joan Manuel Serrat.

En mi barrio ya hay varios muertos. No salgo de mi hogar. Recuerda: los alimentos contaminados sin desinfectar, pueden ser la vía de acceso. Al menor descuido, incrementa la exposición. ¡Te cuidas no por ti, sino por los que te rodean!

Al informe del lunes 8 de junio, son 2,747 casos de Covid19 en Chiapas (multiplique los casos por 8), y 190 muertes confirmadas. ¡No es posible que se le achaque al Covid 19 la totalidad de muertes estatales! ¡A diario hay muertes por diversas causas.

Esperanzadoras palabras de Massimo Clementi, microbiólogo italiano que refiere: “La carga viral en Italia va a la merma, en cambio en México va a la alza. Los epidemiólogos explican: “Con cada duplicación viral, se atenúa el número de copias virales formadas”. El virus se acopla con la membrana celular, inyecta su ARN, utilizando el ADN nuclear para duplicarse, produciendo miles de copias, destruye y se disemina a otras células. Es necesario que haya miles de copias para rebasar las defensas del organismo. Es un padecimiento nuevo, se está aprendiendo, se desconoce su periodo de contagio. Se dijo que es transmisible antes de tener síntomas, ahora existe la hipótesis que solo dos días previos al cuadro clínico. El panorama epidemiológico en Tuxtla, la ignorancia lo considera caótico. No se acepta su existencia, aún menos que ocasione la muerte. No es nuevo, en el siglo XIX el cólera y la peste devastaron a la población; en el siglo XX la gripe española la diezmó. Y no se enseñó a cuidarse a las nuevas generaciones. En dos años, la vida no será normal, se deberá usar careta y cubre boca para limitar la diseminación de partículas. La OMS refiere que no es el virus transmisible con los asintomáticos. ¡He ahí un tema a desarrollar!

Se tiene que enseñar a cuenta gotas para hacerlo comprensible a la población. Hoy es necesario crear libros de texto con contenidos útiles para la sociedad, para preservar naturaleza y vida.

Establecer la celebración del ‘Día Mundial del Tiempo’, para comprender como Renato Leduc “la sabía virtud de apreciar el tiempo”.

Enseñar a cuidarse es imperativo para preservar la salud y en consecuencia, la vida.

