¿Cargados de qué?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?Reina la incertidumbre. La gente irresponsable, mantendrá altos niveles de contagio, no la que trabaja por verdadera necesidad. Ojalá pronto evolucione para bien. Violeta Pinto.

?Han transcurrido 79 días desde el inicio de la jornada de Sana Distancia. Latinoamérica rebasa el millón de infectados. Son incontables. Es imposible saber quién no tuvo síntomas y sobrevivió, sin secuelas. Se extrañan y lamentan de los muertos, quienes más lo hacen son incapaces de auto cuidarse. Casi no se rescata a los intubados con enfermedades. La mayoría de humanos no aprende, a pesar de explicárselos a diario; aún quien lee lo escrito, compartido en la red. ¡Vuelve a preguntar lo mismo! Surgen múltiples dudas. Abordaré algunas que atraen la atención.

?Se habla que ya hay vacunas en Estados Unidos, Europa y China. Se les olvida que una vacuna lleva un estudio de casi dos años para comprobar que cura y que no daña.

?El manejo informático es demostrativo de no emplear el pensamiento analítico. Las vacunas en estudio se aplican, para ver si evitan enfermarse sin provocarla. Desean ser parte del experimento ¿Asumir el riesgo de adquirir la enfermedad? Confiándose, siendo susceptibles a morir e incautos ¡No está inmunizado! ¿Adquirirá la viremia y sufrirá las consecuencias? La mayoría son manejos informáticos. Las naciones refieren tener la delantera ante una vacuna o medicamento efectivo. Como en todo, no hay coherencia. Suena a apariencia, a manejo.

?¡No se emocionen! ¡Es el tormento de la esperanza! Las llamadas autopsias italianas (no se extrajeron los órganos), fueron biopsias con aguja fina, guiadas por tomografía o ultrasonido, son útiles para elegir el sitio representativo dañado para biopsiar.

?La denominada ‘inmunidad cruzada’, se basa en la memoria inmunológica surgida por una infección previa que dejó memoria, un recuerdo, basada en estructuras proteicas de las inmunoglobulinas de las proteínas de membrana que funcionan como receptores proteicos de los sitios de unión bacteriana y viral. Es como la llave y la cerradura, en ocasiones coinciden y una infección previa dejó células de memoria para actuar eficaz y oportunamente. Si se transmitió a las células germinales, existe la posibilidad de heredarla a la descendencia, posterior a la recombinación genética surgida de la infección. Los hijos concebidos antes, no lo heredarán.