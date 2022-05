Carlos Trejo Zambrano, Legado de Arte

Jorge E?ver Gonza?lez Domi?nguez/Chiapa de Corzo, Chiapas

“Me lastima el minuto que no me impulsa tus horas, que acapara la arcilla, que modela tu vida”.

?EL NIÑO

?A orillas del rio Tulijá, adornado de flores silvestres y con el arrullo de la selva, nace el 5 de junio de 1931, Carlos Alberto Trejo Zambrano en Salto de Agua, Chiapas.

?Carlos Trejo se perdía en la aventura, subía en los cayucos, se adentraba en selva para treparse en los bejucos de su corazón de niño.

?En 1943 se enferma su madre; buscando buenos médicos, llega a Tuxtla Gutiérrez con toda la familia, siendo apenas un adolescente.

?EL LOCUTOR

?Un día, en la calle Segunda Oriente -que le servía de camino para ir a la escuela Prevo- sobre la Segunda y Tercera Sur, estaban bajando una antena donde era la radiodifusora XEON; deja un lado su mochila y comienza ayudar, fue esa anécdota que marcó su vocación sin saberlo.

?A los 17 años deja el estudio para dedicarse de lleno a la locución.

?Realizó el programa cultural Sugestiones poéticas, donde tuvo el privilegio que estuvieran grandes escritores, poetas y cantantes, como Jaime Sabines, Armando Duvalier, Daniel Robles Sasso, el Cuarteto Vendaval entre muchos más.

?De los recuerdos extraordinarios que tiene de ese programa, fue la entrevista a Don Pedro Infante.

?Luego, por su talento lo contratan en la estación XERH en la ciudad de México; se fue ganando 16 pesos diarios, realiza el programa México canta y México vive en sus canciones, y se encuentra nuevamente con Pedro Infante, se hizo amigo de José Alfredo Jiménez y entrevista a todos los cantantes de esa época, como Miguel Aceves Mejía entre muchos más.

?Así nace el locutor que le dio vida a las ondas hertzianas con un toque cultural.

?EL POETA

?Carlos Trejo Zambrano es escritor y poeta nato, le salen los versos de las cotidianidades de la vida y del amor profundo de su esposa.

?Escribe cuentos, novelas, poemas. Autor de los libros: Alas de aventurero, Dunka, La eterna, Destinos, Por la vereda de mi pensamiento, etc. Ganador del certamen nacional de cuentos: Abuelo cuéntame un siglo y del certamen del CONAFE.

?EL ACTOR

?Realizó estudios de teatro en la compañía de Arturo Beristaín y fue primer actor del grupo de teatro del ICACH, bajo la dirección de Luis Alaminos Guerrero.?Fue director del Teatro de la Ciudad ‘Emilio Rabasa’.

?EL MÚSICO

?Tiene grabadas más de 35 melodías; en el año 1970, su canción Mi poblado, interpretada por Teodoro, fue finalista en el festival OTI de la canción. Es presidente vitalicio de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas. Tiene grabado un disco con su voz, acompañado de marimba.

?“Cuando llegué a Tuxtla era un pueblo grande disfrazado de ciudad; siempre escribo y compongo por el deseo de hacerlo, que me lean y escuchen es lo más maravilloso y fantástico y cuando me vaya me iré tranquilo. Les recomiendo a cualquier locutor o escritor que sea tesonero, nunca se venza”, nos dijo en entrevista.

?En cada amanecer siente la brisa que le acaricia su rostro, toma las notas musicales entre sus dedos para seguir componiendo y por las tardes que le llega la neblina del pueblo de Berriozábal, se monta en su jamelgo y escribe los mejores poemas recordando su cayuco, su rio, su selva, que escurre en las esporas de su pueblo Salto de Agua.