Cepillín asegura que los narcos lo han tratado mejor que los políticos mexicanos y arremete contra Kate del Castillo

Agencia México

Ricardo González, mejor conocido como Cepillín”, sigue brindando detalles de su encuentro con diversos narcotraficantes mexicanos y sin dudarlo, aseguró que ellos lo trataron mejor que muchos políticos mexicanos.

Durante su encuentro con la prensa el comediante fue cuestionado por sus anteriores declaraciones sobre los capos y las veces que trabajó para ellos, a lo que agregó:

“(Trabajé) para todos… menos para El Chapo, eso lo verías en la bioserie, pero es que ellos también tienen hijos, y ni modo que tu preguntes… ¿oye es narco?… no voy…”.

Al ser cuestionado sobre si llegó a sentir miedo al cumplir con ese tipo de presentaciones, Cepillín dijo: “por qué va a dar miedo… no… me pagaban lo que yo cobraba… ellos también tienen niños, ellos también tienen fiestas, ellos también disfrutan, ellos también… igual que cualquiera”.

Sin embargo, el reconocido como Payasito de la Tele mexicana no tuvo reparo en ocultar que los capos lo trataron mejor que los políticos de su país. “Creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos… (de estos últimos) ninguno me ha pagado”.

Cambiando de tema, al escuchar el nombre de Kate del Castillo y sus quejas sobre Angélica Rivera, González comentó: “vive en Beverly Hills, Kate del Castillo, la fregadita, vive en Beverly Hills, y ha sido reina del sur, y del norte, y del este, y del oeste, y de todas partes, y siempre se queja, y demandó al gobierno del pasado, y está demandado al actual, y pobrecita, se va a quedar demandando, pero que bueno que ya le dio trabajo a su papá, hasta ahora le dio trabajo a Eric del Castillo”.

Sin pelos en la lengua, fue como Cepillín terminó su encuentro con los medios de comunicación, asegurando que pronto se retirará de la vida pública ya que no quiere morir arriba de un escenario.