Charly Lopez sale a defenderse de todas las criticas en su contra

Agencia México

Después de una innumerable cantidad de criticas y ofensas hacia Charly Lopez, a quien muchos lo hacen responsable de la muerte de Xavier Ortiz, el ex Garibaldi decidió salir a aclarar todo lo que se ha dicho en su contra. En un mensaje a través de sus redes sociales, el también empresario comentó.

“Hago este video por una razón, por el amor que le tengo a Xavier y al grupo Garibaldi. Que en paz descanse mi hermano. No había hablado, no había dicho nada, no había subido nada porque no acostumbro hacer nada de esto en mis redes sociales y lo pueden checar”.

Y añadió.

“En este caso lo estoy haciendo porque se me esta atacando a Sergio y a mi injustamente. En primera porque subí un video el día domingo en la madrugada y todos pensaron que era como una burla para Xavier, eso es en primera. En segunda todo mundo piensa que yo le robe el concepto a Xavier. Lo que Xavier y yo peleamos o discutimos en algún momento en un programa de televisión era el nombre. Él estaba haciendo un reencuentro de Garibaldi. Reencuentro de Garibaldi es juntar a los integrantes del grupo. En ese momento no podíamos ni Sergio, ni Paty… Estaba en Solo para mujeres y en una obra de teatro”.

Por otro lado Charly externo su preocupación por el hijo de Xavier, que dadas las circunstancias del fallecimiento de su padre es el mas vulnerable en estos momentos.

“A mí me ha dolido mucho. Estos dos días han sido terribles para mi por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado porque hay un pequeño de ocho años que es Javier que es nuestro sobrino de los ocho Garibaldis, de Luis de Llano, al que hay que cuidar, al que hay que proteger. Ya no es tanto por mi”.

Respecto a los ataques que ha recibido por no haber apoyado al que siempre dijo que era su gran amigo, Lopez expreso que Xavier ya era un adulto y que él nunca pidió ayuda.

“El día que hice una entrevista hace poco con Gustavo Adolfo Infante no paraba de llorar y es un sentimiento que tengo por la manera en que se fue Xavier. No estoy llorando ni para que digan ‘esta llorando lagrimas de cocodrilo’… ni muchos menos… es un sentimiento de impotencia de no haber.. porque dicen ‘por qué nos estuviste?’. No estuvimos ninguno porque él nunca nos pidió ayuda porque tampoco su familia estaba enterada. Creanme que ha cualquier de los siete Garibaldis o a Luis de Llano, que hubiera marcado le hubiéramos brindado la ayuda que él necesitaba.

Nosotros no sabíamos en qué situación se encontraba Xavier, créanmelo. Nosotros no teníamos ni idea.

Yo siento mucho de verdad todo lo que esta pasando, siento mucho la pérdida de mi querido amigo Xavier. Siento mucho de verdad y no por culpa, por no haber estado o por no haber puesto atención nosotros, porque tampoco es nuestro deber, Xavier ya era un hombre adulto, era levantar la mano y decir necesito ayuda, todos en algún momento todos la necesitamos y mas en este momento, pero si Xavier no la pidió pues nadie lo escucho y por eso paso lo que paso”.

Por ultimo y de igual manera que lo hizo Sergio Mayer, pidió el apoyo de la prensa para no difundir las imágenes de Xavier al momento de ser hallado en su casa donde se quito la vida y de nueva cuenta reitero el gran amor que siempre se tuvieron a pesar de las diferencias de los últimos años.

“Le pido yo a la prensa que respeten por favor. Porque van a circular fotografías que están diciendo. Y a la gente que las pueda llegar a tener que no las circule por favor, que las borren que las tiren o que las denuncien porque no es digno, no es digno de ver lo que pudo haber hecho Xavier. Creo que es algo muy personal, tuvo sus motivos, yo no soy nadie para juzgarlo, lo respeto y siempre lo voy a respetar, toda la vida y en algún momento nos vamos a encontrar allá arriba todos, y bailaremos y cantaremos, pero creanme que nunca fue mi intención se los digo de corazón, ofenderlo ni menospreciar porque en el video se nota. Busquen la nota de Gustavo Adolfo Infante como nos abrazamos y nos besamos con tanto amor.”