Cher lanza versión en español del tema “Chiquitita”, de grupo ABBA

Notimex

?La cantante estadounidense Cher estrenó una versión en español de Chiquitita, tema interpretado por el grupo sueco ABBA, con la intención de recaudar fondos para quienes se encuentran haciendo frente al COVID-19, y salvaguardar a los niños ante cualquier emergencia sanitaria que se atraviese en el mundo.

A través de distintas plataformas de música, Cher estrenó la versión en español e inglés de Chiquitita, aunque la primera destaca por representar su debut cantando en ese idioma, en tanto que las ganancias obtenidas por ambas producciones irán a la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) que, a lo largo de su historia, se ha destacado por hacer llegar atención médica, educación y ayuda de emergencia a niños.

Cabe aclarar que, esta no es la primera vez que Cher interpreta el tema de ABBA, pues en 2018 lanzó el álbum Dancing Queen, el cual incluyó canciones como Chiquitita, The Winner Takes It All, Waterloo, Fernando, entre otros, luego de su participación en la secuela de Mamma Mia!, cinta basada en el musical homónimo creado a partir canciones de la agrupación sueca.