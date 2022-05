Chiapas, el retroceso

Óscar Wong

Ciudad de México

Quema y saqueo previo de hospitales, sin olvidar los edificios que albergan las Presidencias municipales. Vandalismo acrecentado por la pandemia, significativo de que hay un enorme atraso educativo y cultural en Chiapas.

Si a nivel nacional se entiende que el mexicano promedio tiene, apenas, tercer grado de primaria, en Chiapas el asunto se vuelve severo, aterrador.

Significa, entonces, que algo no funciona ni ha funcionado. El sector educativo y el ámbito cultural, no han sabido trabajar en las comunidades. Tampoco se trata de buscar responsables (“no hay víctimas ni verdugos”, precisa Octavio Paz en “Piedra de sol”). La responsabilidad recae en todos: autoridades de los tres niveles de gobierno, porque han continuado con la dinámica de siempre: separar la educación y la cultura, considerar a la primera como acción alfabetizadora y a la segunda como factor “presuntuoso”, que viste a la autoridad en turno y genera bienes y actividades “culturosas”.

Urge, entonces, trabajar intensamente en las comunidades, desde el ámbito educativo propiamente dicho y entre la población. Concebir a la cultura desde la perspectiva antropológica: como transformación del entorno y que repercute en la mentalidad, en la movilidad social incluso.

Hay una vertiente aún sin explorar ni explotar: la parte ética-social. La educación y la cultura están vinculadas íntimamente y son factores de integración. Ambos aspectos articulan esa caja de resonancia social que debe participar en todos los ámbitos: generar pensamiento crítico, observar la realidad desde otra perspectiva.

La cultura no solamente genera bienes culturales (raigambre estética): libros, cuadros dancísticos, musicales y escénicos. No constituye organizar lecturas, conferencias, recitales, presentaciones de libros, etc., sino que además aborda la vertiente ética, al gestar la enseñanza-aprendizaje y modificar la visión del mundo.

Transformar al individuo de manera integral, con educación y cultura, insisto, debe ser la actividad fundamental de la SEP y el área de Cultura de Chiapas, en coordinación con las otras instancias académicas (universidades, escuelas e institutos), aprovechando incluso lo que en el presente ya es cotidiano: actividades en línea, cápsulas en radio y tv, redes sociales, et al.

Urge, entonces, que se trabaje de manera seria, responsable, integral, en el fomento a la lectura. No para quedar bien o presumir al escritor de moda (o al más cercano al régimen en turno), sino para gestar una visión del mundo en las comunidades, más acorde con el tiempo contemporáneo.

Así se conseguirán individuos, ciudadanos más responsables, interesados por el entorno y por su seguridad individual. Tendremos mejores votantes y óptimos candidatos a puestos de elección popular (si desean ver el asunto por la cuestión política), funcionarios preocupados por sus comunidades, artistas más conectados con la sociedad (y si logran algún reconocimiento, que ya no leviten).

Aún es tiempo de trabajar. Chiapas lo requiere, México lo necesita.