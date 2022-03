Chiapas, en la mirada de la fotógrafa Mariauxilio Ballinas

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?La mirada de la fotógrafa Mariauxilio Ballinas es limpia y colorida. Es profundidad, es retrato, objeto, música, fiesta, silencio, amor, desamor, soledad y nostalgia. Es un corpus de la memoria. Es “el resultado de la trampa que se le hace al tiempo, al gesto”.

?En 1991 se encaminó en este lenguaje visual, “a la fotografía que es la forma de comunicación y memoria”. La creadora visual sostiene que somos generaciones visuales, “nacimos visuales, pertenecemos a esto. Se convierte en un oficio que forma y conforma una visión del mundo”.

?Y parte de su visión del mundo la compartió con su quinceava exposición titulada “Miradas de Chiapas”. Es un breviario de retratos de dos décadas de andanzas, que se sitúan entre el 2000-2006, hasta hace un mes; todas capturadas con cámara análoga y digital. Es una serie integrada por más de 20 fotografías presentadas a color, en un formato de 50 x 75 centímetros.

?La Galería del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), fue la encargada de encaminar a los espectadores por los senderos de esta entidad federativa.

?Una puerta roja de una casa de adobe da la bienvenida. Con esto, Ballinas nos ingresa a su universo, en donde para esta ocasión, lo habitan seres sensacionales que preservan su cultura y que son portadores de una tradición y de gestos que se graban en la memoria.

?Parte de la exposición se integra de pobladores tzeltales, tojolabales, tzotziles, lacandones, zoques y chiapanecas. En las imágenes resaltan las vestimentas típicas, así como algunas ritualidades que las conforman, como su música, la comida y los altares.

?“Es un encuentro con el estado, con el patrimonio cultural. Esta es una recopilación de memoria, de lo que me gusta hacer: fotografía editorial. El mapeo por Chiapas y de encontrar diferentes rostros, patrimonios, tradiciones. Es decir, es un trabajo de autor que he venido haciendo a la par de los años y enfocado en el arte contemporáneo. No puedo dividirlo, es uno, es una memoria del patrimonio”, apunta.

?La fotógrafa, quien hace algunos años exhibió el proyecto “Dentro de Chiapas” en Buenos Aires, Argentina, confiesa que le interesa la preservación de la comida, de los tejidos, todo lo que sea parte del acervo.

?Fue en 1999, el día que falleció Jaime Sabines, cuando se inició exponiendo en la Galería del Centro Cultural Universitario. Después de 22 años regresa a este lugar. Actualmente, está en un proceso de archivo y memoria, de sacar series del trabajo que ha hecho y conjuntarlo con lo último.

?“La fotografía es la forma de comunicación y memoria, ya no podemos tener más que este lenguaje. Cada persona tiene un momento único, ahí se queda esa es la trampa que le hacemos al tiempo, a ese gesto”, puntualiza.