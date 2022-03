“Chiapas, la región más tamalera de México y Centroamérica”: Francisco Mayorga Mayorga

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Con la presencia de diversas tamaleras, el Museo de la Ciudad realizó el Sexto Festival de Tamal Tuxtleco, evento anunciado como el último en hacerse, ya que este edificio histórico será restaurado debido a las afectaciones que tuvo por el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Como en emisiones anteriores, decenas de habitantes de esta ciudad asistieron para degustar las diversas variaciones de este menú, como de cilantro, cambray, yuca y pollo con arroz, estas dos últimas traídas desde Ixtacomitán. Así como las más tradicionales: mole, chipilín y de bola.

Con el platillo ancestral de esta entidad federativa y que pone a Chiapas en la escena nacional con su gastronomía, y con hojas de color amarillo (simulando a las hojas del árbol de primavera), se despidieron de este Museo, deseándole pronta recuperación.

Y es que el valor histórico de este recinto cultural data de los años 40 del siglo pasado, pues fue diseñado por Francisco D’ Amico, a quien se le deben otras construcciones de Tuxtla que fueron derribadas por gobernadores anteriores, haciendo perder un gran porcentaje de la identidad de la ciudad.

Por ello, desde el corazón de Tuxtla se realizó un ritual, en el cual se contó con música tradicional y que permitió llenarle de buenas vibras a un espacio que por más de cinco años, se convirtió en una fuente de gestión y promoción para el arte y la cultura, así como la preservación histórica de la ciudad capital.

Por tanto, la Marimba Chiapas Soy, fue la encargada de amenizar con el cantar de las maderas, mientras que el grupo folclórico Cohuiná, presentó diversos cuadros dancísticos regionales.

Dentro del marco de este programa se otorgó un reconocimiento al académico e investigador Francisco Mayorga Mayorga, por su compromiso con el patrimonio intangible, por su ardua investigación y aporte a la gastronomía de Chiapas. Este reconocimiento fue entregado por Martha Cruz Archila, presidenta de la Fundación Fernando Castañón Gamboa.

Con la presencia de su mamá, Yolanda Francisca Mayorga Martínez y de la cocinera tradicionalista Flor Alias, el investigador recibió con mucha gratitud el reconocimiento. Sin embargo, manifestó que su labor ha sido difundir el trabajo que han hecho ellas, quienes han estado en la cocina, a quienes se le debe la tradición gastronómica.

“El reconocimiento es para las más olvidadas, para las que no están en internet, que no están en los medios. Mi madre me enseñó a comer, a cómo se cocinaba en casa. Su madre era una gran cocinera, a final de su vida, por la diabetes, con la oreja escuchaba cómo se cocía la yema y de esa forma cocinaba”, compartió.

En tanto, resaltó que hay cocineras que han cargado con la tradición y que son “nuestras raíces, y le debemos la tradición tamalera, han estado en la tradición, sostienen la tradición, son reconocidas por su comunidad”.

La cultura prehispánica tamalera

Mayorga Mayorga, resaltó que sin los tamales del cuchunúc y del canané, Chiapas no tendría la fama de cultura tamalera a nivel nacional e internacional: “Son tamales antiguos de la región mesoamericana. Somos reconocidos como la región más tamalera de México y Centroamérica”.

Por ello, subrayó que el Día de la Virgen de Candelaria es el día de la luz, de los tamales. Aunque aclaró que el segundo día más importante de los tamales es en el Día de Muertos. Sin embargo, recordó que se come tamales todos los días, elaborados por mujeres que gracias a este oficio han sacado adelante a sus hijas.