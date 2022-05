Chiapas y México: Destino Común

Marco A. Orozco Zuarth cronistasdechiapas@hotmail.com

Concluimos esta Intervención en el conversatorio ‘Análisis del Mito de la separación de Chiapas’. Cámara de Diputados. Comisión de la Frontera Sur, el viernes 2 de octubre de 2020.

En estos dos procesos no existe ningún documento en el cuál se señale que esta decisión tenga un término -como ha circulado en estos días- pues no se trató de un tratado entres dos Estados con cierta vigencia, como los fueron los casos de Panamá o Hong Kong. Es decir: no es un tema de Derecho Internacional.

Chiapas y México marcaron un destino común en 1821 y 1824 y se ratificó en 1974.

Los únicos documentos que existen son las actas de Independencia e incorporación al Imperio, las actas de escrutinio y cómputo y las proclamas. Desde el punto de vista jurídico, fue un proceso muy cuidadoso.

Entonces, la versión de la separación es un mito, pues no tiene ningún sustento histórico ni jurídico, es una invención.

En lo personal, he exhortado a que en este 2024, que es el Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, sea la gran oportunidad de Chiapas para tener una gran presencia en el país y en el mundo.

Cierto es que nuestro estado presenta grandes niveles de pobreza extrema y los últimos lugares en niveles de vida y que la nación tiene una deuda histórica, debido a todo lo que le hemos aportado; pero el camino de incitar a una separación, no es el correcto.

No nos desgastemos en planteamientos que no nos van a llevar a nada. No habrá nuevas votaciones en el 2024, somos parte de los Estados Unidos Mexicanos, como una las entidades federativas que se consignan en la Constitución. Los chiapanecos queremos un mejor destino, pero no queremos una guerra con nuestros hermanos mexicanos.

Convirtamos este Bicentenario para que se realicen actos cívicos, históricos y culturales en todo el mundo en donde existan chiapanecos; pero también abramos las puertas para que nuestros productos, nuestras artesanías, se conozcan y se vendan en todas partes. Aprovechemos para dar a conocer nuestro patrimonio cultural y natural, hagamos que vengan a conocernos.

Insertemos el tema del Bicentenario en la reactivación económica, social, cultural y emocional, que tanto se requiere en estos momentos en que debemos salir con una visión de futuro de esta pandemia.

Eso es a lo que convoco. El 14 de septiembre es Día de Fiesta Nacional, está decretado, hagamos valer el decreto y aprovechemos la coyuntura.

Unamos esfuerzos los tres niveles de gobierno, empresarios, artesanos, artistas y todos los que queremos un mejor futuro para Chiapas y para México.

Muchas gracias.