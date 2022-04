Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Con el 70 por ciento del ciclo completado de manera presencial y cinco semanas sin pisar las aulas, profesores y alumnos tendrán que terminar, probablemente, el ciclo escolar desde los hogares.

“Mientras no haya condiciones de seguridad, no se va a abrir ninguna escuela ni se hará sin el consenso de las comunidades. Queremos regresar a la normalidad, pero no lo vamos a hacer a cualquier costo”, informó Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Asimismo, añade que probablemente la contingencia impactará el aprendizaje, el 70 por ciento de la currícula que ya se había cubierto cuando se cerraron las escuelas por esta pandemia. Ante esto, se cuestiona qué tanto se cubrió o no, este 30 por ciento.

Detalla que hasta ahora, 27 estados hacen oficial el cierre del ciclo escolar a distancia, mientras que el 78 por ciento de los estudiantes regresarán a clases presenciales probablemente en agosto.

“Aunque hasta ahora no se sabe cuáles serán los protocolos de seguridad para garantizar el regreso”, dice Marco Antonio Fernández Martínez, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y de México Evalúa.

Refiere que son 15 países quienes han podido regresar a clases, solo después de asegurarse que las tasas de transmisión sean manejables, mantenido como prioridad la seguridad y la salud de los estudiantes. Además, han planteado regresar de manera gradual, mientras se monitorea la pandemia realizando pruebas en las escuelas asegurándose que el retorno a casa sea fiable y, finalmente garantizan la continuidad de aprendizaje y acompañamiento socioemocional de los estudiantes y docentes, puntualizó el doctor en ciencia política.

“En el mundo, 70 por ciento de los estudiantes tuvieron que suspender actividades escolares en los planteles, es decir, casi 1.2 mil millones de jóvenes en 156 países, lo que trae de fondo al menos 4 retos importantes: la pérdida en los aprendizajes, el rezago y la deserción, los complementos de alimentación y la salud emocional”, plantea la doctora Alma Maldonado-Maldonado del CINVESTAV, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Asimismo, sostiene que si algo está mostrando esta pandemia, “es que nuestro sistema educativo, no sólo de México sino del mundo, no son flexibles”. Por tanto, señala que se está discutiendo la Ley Federal de Educación Superior, “pero estas nuevas leyes no han contemplado qué hacer en casos de emergencia como esta y esto es un llamado de atención”.