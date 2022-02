Ciudad Neza y “Los hijos del Posh”

Enrike Posada I

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Después de nuestra estancia en el Puerto de Veracruz, México, de ese mismo año (2019), en la celebración del MC Espartanos -invitación que me hizo mi amigo Lobo, anfitrión de este genial evento de motociclistas de todas partes de la República Mexicana- nos quedamos estáticos y pensativos en el abismo de la muerte… pues el regreso a casa de este viaje no fue nada grato; recuerdo que era lunes el día que retorné de este evento, me despedí (domingo) de mis viejos y nuevos amigos de Nezahualcóyotl, específicamente del gran ser humano Clemente Cosío y tuve a bien conocer a un personaje muy controvertido y de buen corazón –se le ve en los ojos- aunque la cara diga lo contrario (un día lo conocerán), me refiero al Radiólogo Julio Garibay, alias “el Escocés”, después de un fin de semana de convivencia, nos identificamos como hermanos motociclistas y un flechazo de amistad surgió al instante. Me despedí así con un enorme abrazo de mi gran amigo Miguel Olivares, Clemente Cosío y del buen amigo Escocés, como si ya nunca los volviera a ver.

Y por poco así sucede, pues a pocos kilómetros de llegar a la caseta de Malpasito, Chiapas, sucedió que en la salpicadera delantera de mi motocicleta se rompió un tornillo de soporte, se desprendió de la base y abrazó la llanta, provocando que se amarrara o frenara de manera brusca. Todo fue tan rápido: salí volando y la moto pasó por encima de mí; mientras yo me arrastraba por el asfalto por varios metros invadiendo el carril contrario, la moto también se arrastró y arrojó chispas en el pavimento. Todo fue en un parpadeo. El silencio invadió el tiempo, fue como si el reloj ya no marcara los minutos. Fue como si la muerte me pasara a saludar. Me arrastré hasta la orilla y en un segundo nada más, todo volvió a la normalidad: los vehículos y los tráileres continuaron pasando frente a mí y un buen hombre se bajó a ayudarme y a mover la moto, pues estaba en medio de la carretera. Yo estaba en perfectas condiciones (no lo podía creer), un solo hueso no tenía roto, ni raspaduras en la piel, todo había quedado en golpes y moretones. Ahí pasó algo inexplicable, que posteriormente escribí en un poema titulado “Al filo del recuerdo”, poema publicado en la Antología “Ocuilapa, barro y madera”. La moto y yo, sacamos el orgullo y llegamos a casa (increíble, la moto a pesar de quedar destrozada del manillar, podía rodar) como grandes guerreros de la carretera.

El rostro de mi madre y su sonrisa fugaz y el de toda mi familia, al verme llegar a casa, nunca la olvidaré (era un 24 de junio, siendo las 14:35 horas); dejamos a Dulcinea en mi garage y fuimos al médico. Todo estaba bien. Recomendaron reposo y más reposo, estuvimos así por varios meses, hasta que llego noviembre. En ese transcurso reparé a mi hermosa máquina y nos preparamos para el siguiente viaje (para quitarnos esa espina clavada en el miedo), a veces despierto de un sueño en el que viajo a más de 140 kilómetros por hora y me veo tirado en el pavimento con los ojos fijos hacia el cielo. En definitiva, no nací para correr a exceso de velocidad. Pero si nací para disfrutar lo que el Gran Artesano hizo para nosotros y por qué no: para poder compartirlo a través de las letras. Aquellos que viajan en solitario, pienso que han pagado muy cara la compañía y aprecian más viajar solos o bien sus experiencias han marcado su forma de disfrutar la Libertad en dos ruedas: la libertad de viajar montado en un Potro de Acero.

Llegó noviembre -Dulcinea y yo estábamos listos – y la oportunidad de viajar nuevamente estaba en nuestras manos, pues teníamos la invitación de Javier y Lety (MC Buitres del Asfalto), para asistir a su 39 Aniversario en Ciudad de México. Mi familia apoyó mi decisión de viajar al corazón de mi bello y aguerrido país, pasé por Miguel Olivares -a Puebla- y nos dirigimos a Ciudad de México -yo iba emocionado-. Mi máquina iba fallando, pero logramos llegar a Ciudad Nezahualcóyotl, ahí nos esperaba el gran hermano Clemente Cosío, que al enterarse de la falla mecánica, inmediatamente fuimos en busca de un mecánico. Al llegar al taller conocí a Delfino ¡todo un gran personaje! con su acento muy marcado –propio del centro del país- me atrapó rápidamente, revisó mi máquina y concluyó que el problema era el filtro de aire (le intenté pagar pero no aceptó), lo cambió y Dulcinea quedó lista nuevamente. Nos fuimos a hospedar en casa de Clemente, conocí a su bella familia, a sus lindas nietas y a su encantadora hija, todos muy gentiles -me sentí como en casa- y en la tarde noche fuimos a una reunión de motociclistas llamados “Los ya merito”, todos grandes viajeros en dos ruedas. Fue una velada de intercambio de experiencias, ahí supe que mi nuevo amigo Delfino, era fabricante de Triciclos, los famosos Triciclos de Neza y la imaginación de Poeta de Acero voló hasta el infinito. Minutos antes de la media noche llego el extrovertido Escocés y al verme se arrojó a mis brazos -literalmente- y todos los motociclistas echaron a reír, gritando “¡Ya le hacías falta!”. Las carcajadas no paraban y yo cargándolo como la imagen de “aquel recién casado que entra con la novia en los brazos a su lecho nupcial”, fue una locura ese instante. Fue una noche inolvidable en Ciudad Neza, con los “Los ya merito” y ahí pude reafirmar la amistad con Clemente, Escocés, Olivares, Delfis, Cardoso, Caldos, Josesote, el Doc, Agus, Alex y Topo, grandes personajes, todos excelentes carnales. Por cierto, esa tarde Clemente me obsequio la sudadera oficial de “Los ya merito”, obsequio que estrené al siguiente día en el evento de los Buitres. Cabe mencionar que el 39 Aniversario de los Buitres del Asfalto estuvo de lo más espectacular, asistieron cientos de motociclistas de diferentes partes de República Mexicana. Una vez instalados en el evento, les mostré el obsequio que yo traía desde Los Altos de Chiapas: la bebida ancestral conocida como “Posh”, elaborada en San Cristóbal de Las Casas. No dudaron ni un segundo en degustar (Posh de canela, jamaica y natural) tan maravillosa bebida, teniendo como resultado que les gustó tanto que repitieron varias veces. No hay quien se resista al Posh chiapaneco.

Después de dos días más en Ciudad de México, emprendimos el retorno a casa (Chiapas), hicimos una parada técnica en Orizaba, Veracruz, saludando al motociclista Shumanitutanka, quien amablemente nos llevó a comer y nos ayudó a hospedarnos en un hotel. Al otro día seguimos nuestra ruta con destino a Chiapas, llegamos bien a casa, durante este viaje nos sacudimos el miedo -después de dos caídas nadie sigue siendo el mismo-, reporté mi llegada a casa a mis grupos de apoyo de WhatsApp, incluyendo a mi grupo llamado “Los hijos del posh”, realizado exclusivo para este viaje; y así terminó el viaje y el año 2019.

Para el mes de febrero del año 2020, Miguel Olivares me visitó y sin dudarlo partimos con destino a la República de Guatemala, él montado en su espectacular Triciclo y yo con mí inseparable Dulcinea. Lo demás, huele a pandemia…

Poeta de Acero