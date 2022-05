Colecta de ropa y calzado para internos de Villa Crisol y El Amate

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Un colectivo de organizaciones pro-grupos vulnerables, en sinergia con instituciones de educación, presentó ante medios de comunicación una campaña para colectar ropa y calzado (tanto nuevos como usados pero en buen estado), para donarlos a los centros de readaptación social conocidos como Villa Crisol y El Amate.

Julio César Sánchez Esquinca, de Exatecs del Sureste (Ex alumnos del Tecnológico de Monterrey), dirigió la reunión y presentó a los directivos de la campaña: Rodrigo Gutiérrez, de Pequeños Héroes; Valentina Gutiérrez, de Semilla de Mostaza; e Iliana Correa Borroez, de Hampton School, quienes brindaron mayores detalles.

La campaña arrancó al momento del evento, realizado en el conocido restaurant Las Pichanchas y concluirá el próximo día 19 del presente mes, esperando recaudar suficientes prendas de vestir así como calzado, para llevar ese apoyo a esos lugares donde hay tanta necesidad.

Apoyando la campaña, la Estación de Bomberos ubicada en 5ª. Norte Poniente No. 1410 se ha habilitado como Centro de Acopio, recibiendo las donaciones durante las 24 horas del día; asimismo, otro Centro de Acopio se encuentra en 2ª. Sur Poniente No. 1593, Depto. B, en la colonia Xamaipak (a un costado del Hotel Uke-Inn), donde se recibirán donaciones los fines de semana, en horario de 9:00 am a 5:00 pm.

La invitación es a toda la población, en espera de que se solidaricen en estos momentos en que las necesidades se han vuelto más críticas a causa de la pandemia que sufrimos todos, pero que golpea mucho más a estos grupos vulnerables.

¡Únete, participa y dona!