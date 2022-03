Cómics de “Deadpool” y “New Mutants” regresarán en junio

Notimex

La editorial Marvel Cómics anunció que será el 10 de junio cuando retome el lanzamiento de las historietas correspondientes a los personajes “Deadpool” y “Miles Morales: Spider-Man”, además del escuadrón de superhéroes “New Mutants”, cuyas publicaciones se detuvieron tras la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el portal oficial de Marvel Cómics, la historieta de Deadpool, creada por Kelly Thompson con el arte de Gerardo Sandoval, regresará con el número cinco el próximo 10 de junio, luego de su último número publicado el 18 de marzo, en tanto que, también será estrenada la edición número 10 de New Mutants y la 17 de Miles Morales: Spider-Man.

La historia de Black Cat, también forma parte de los cómics que serán retomados a partir de la fecha mencionada, sumándose al número 20 de Daredevil, escrito por Chip Zdarsky con el arte de Marco Checchetto, y a la entrega número 10 de Excalibur, cuya creación corre a cargo de Jonathan Hickman, Tini Howard y Marcus To.

“¡Vuela por la ciudad con ‘Black Cat!’ ¡Enfréntate cara a cara con ‘Kingpin’ en Daredevil! ¡Viaja de regreso a Monster Island con ‘Deadpool’ ¡Continúa las pruebas y tribulaciones de un nuevo mundo para The Children of the Atom con Excalibur y New Mutants! ¡Gira una red con ‘Miles Morales: Spider-man!’”, fue la forma en la que el portal anunció el regreso de los cómics.

En fecha reciente, el sitió compartió que las publicaciones de cómics, tanto impresos como digitales, serían retomadas a partir del 27 de mayo, siendo The Amazing Spider-Man, creado por el escritor Nick Spencer, y Avengers, de Jason Aaron, de las primeras producciones en retomar sus lanzamientos.