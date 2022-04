Como es el organismo, no es la sociedad

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El cuerpo está expuesto a miles… ¡No! A miles de millones de agentes extraños, vivos e inanimados, que alteran su integridad y composición. Gracias a las barreras naturales corporales, epitelios y sistema inmunológico, se mantiene sano y funcional. Cuando una célula ataca al propio cuerpo se auto daña, produciéndose una enfermedad auto inmunitaria.

Si una célula mutada se inmortaliza, se produce una neoplasia benigna o maligna, la última destruye al cuerpo. La calidad de defensa corporal variará con el paso de los años. Hasta que es rebasada, el organismo se destruye y muere. Las mujeres se embarazan 75% más veces de los embarazos que se perciben: el 50% de los que se pierden, poseían anomalías genéticas incompatibles para evolucionar y formar las capas embrionarias y después los tejidos. El 25% restante, forma las capas embrionarias con alteraciones incompatibles para la organogénesis o su maduración. Solo el 25% de los embarazos llegan a término. Aún por genética o epigénetica, siempre hay alguna desviación de la normalidad. El ser humano nace. Desde que lo hace empieza su proceso involutivo, que finalmente lo llevará a la muerte.

Quien nace es un ganador, con sus limitaciones y logros. A pesar de ello, se empecina en autodestruirse o en dañar a un congénere. La especia es agresiva, destructiva, emplea la retórica para cubrir las palabras carentes de certeza, los hechos significan lo contrario de lo expresado. La historia es una documentación de guerras para ejercer el poder, sin importar el daño ocasionado. El humanismo lo ejercen pequeños grupos humanos que crean las ciencias y las artes, que confieren cohesión, sobrevivencia individual y colectiva. El amor, unión, justicia, etc., son ideales elevados a la utopía.

La sociedad debería ser como un macro cuerpo que armonizara a cada ser humano como una célula. ¡No es así! En el colmo de la inconsciencia, se manifiesta en no guardar la sana distancia, al no protegerse está en riesgo de diseminar. ¿Cómo se sentirá si sabe que propagó el virus a su familiar y a consecuencia de la viremia muere? Indiferente. ¡La civilización occidental está reprobada! Propagan mentiras: ‘Si acudes a los centros hospitalarios no te harán nada, debajo de tu camilla ya va la bolsa para tu mortaja!’, ‘Los virus desaparecen después de una pandemia, vacunan para matarte o esterilizarte’.

El colmo: no te cuidas y padeces sobrepeso, diabetes, etc. El humanismo radica en saber decir No. Aunque afecte el espacio de confort.