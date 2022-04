Contrario a Kate del Castillo, Don Eric sale en defensa de Angélica Rivera en su labor como Primera Dama: “ve tu a saber las circunstancias en que estaba, por eso no juzgo”

Agencia México

Hace algunas semanas, Kate del Castillo volvió a arremeter en contra de Angélica Rivera al hablar de su labor como Primera Dama de México durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, ahora es Don Eric del Castillo quien sale en defensa de “La Gaviota”.

Al ser cuestionado sobre el regreso de Rivera al medio artístico, el histrión declaró: “me da mucho gusto que regrese a la actuación, si esa es su verdadera vocación, la actuación, entonces bienvenida de mi parte, ojalá algún día trabajáramos juntos… por qué no, con cualquier compañero, y si se trata de ella me daría mucho gusto, trabajar por primera vez… no recuerdo haber trabajado con ella”.

Sobre las recientes declaraciones de su hija Kate en contra de Angélica, el reconocido actor comentó: “la cosa política si pienso que ella debió haber tenido un papel más destacado, pero ve tu a saber las circunstancias en que estaba ella, por eso no juzgo y creo que no debemos juzgar, siempre se espera algo de una Primera Dama”.

Por último, durante la entrevista para el programa Sale el Sol, Del Castillo destacó las cualidades artísticas de Angélica Rivera. “Muy buena actriz como hay muchas en televisión, y muchos actores de televisión, no nomás los del cine son buenos”.