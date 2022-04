Covid 19 y Prospectiva Sobrepoblacional

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Es imposible convencer de lo obvio! Desde 1972 me he dedicado a comunicar la prospectiva del problema sobrepoblacional, ocasionado por la ignorancia cultivada en la familia por los poderes fácticos, terrenales y espirituales.

En consecuencia, ya se produjo la pandemia de influenza, Covid19. Habrá aún más hambre, en consecuencia se multiplicarán las muertes. La contaminación por quema de combustibles, será imposible respirar. Se acrecentarán las islas de plásticos oceánicas, en consecuencia la vida disminuirá.

Deseo que no se llegue a la destrucción total del plancton, ocasionaría el final de la vida como la conocemos. La desaparición de las abejas, como secuela: la falta de polinización. La contaminación del agua predice las guerras. En México, desde el 2013 se empezó a concesionar las cuencas hidrológicas -hecho que se viralizó del 4 de julio al 30 de noviembre de 2018- por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en audio en que se dice habla el maestro Carrascosa y explica que los bienes de la nación no deben ser vendidos a través de concesiones otorgadas con el dinero de los impuestos a extranjeros que encarecerán su venta, como ya lo hicieron, con el sobreprecio de compra de energía eólica.

Es imperativo individual, familiar, social, la toma de conciencia al ceder los bienes a particulares. De la malversación de fondos para comprar energía cara para la Comisión Federal de Electricidad, encareciendo su comercialización.

Se viraliza imagen de paupérrima casa que se le cobró 15 mil pesos de luz: la imagen de todo tirado, es indicador que no son buenos ni para cuidarse a sí mismos. Ser pobre no quiere decir que no sepas, seas sucio y desarreglado. En este contexto, ¿cómo se puede contener la expansión de casos positivos de Covid19? ¿De qué manera se prevendrá la violencia en 50 millones de mexicanos carentes de deseos de auto preservarse?

El Poder Ejecutivo (nacional y estatal), y la Secretaría de Educación, deben impulsar la enseñanza cotidiana de la responsabilidad, para lograr que se respeten las medidas higiénicas de sana distancia y el uso de cubre boca, para evitar la dispersión de gotas de saliva. Se debe implementar el aseo y orden en el hogar.