Covid sociales

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Demasiado ruido para tan pocas nueces!

La nueva normalidad, con el repunte de casos europeos, impone nuevas reglas de convivencia ya conocidas. Prohibidas, fiestas en lugares cerrados, solo seis invitados en casa, en Italia. Restricciones de viajes dentro de la Unión Europea. Se calculan 800 infectados en Francia por cada 100 mil habitantes. Resaltan las secuelas como un problema social. La salud, limitada o nunca recuperada.

En América, en Brasil, ante la reapertura de un centro comercial la masa humana se suelta en desbandada. ¿Acaso no les importa fallecer ni transmitir el padecimiento? ¡Bienvenidos a la era del cinismo! ¡Fuera careta! ¡No les importa sobrevivir! ¡Aún menos contagiar!

Necesidad de realizar restricciones voluntarias.

En el gigante macroeconómico, Trump retorna a sus actividades, es positivo al Covid 19 y fue manejado con inmunoterapia. ¿Se recuperó? Le aplicaron -entre otros fármacos- Remdesimir, anticuerpos experimentales contra la espiga viral, recordando el uso de la penicilina para un familiar del presidente Roosevelt durante la segunda guerra mundial. Biden realiza propaganda preventiva. ¡No permitiré me contagies! Cae en el pan y circo, ya que puede hacerse el debate cibernético.

El hecho es: ¿evolucionará bien o mal? Por estadística, evolucionara bien. Esperemos del 15 al 25 de octubre. ¿Acaso será un excelente mecanismo mediático electoral?

La salud es inversamente proporcional a la vida política. Si mantiene contacto con los electores, multiplicará la diseminación viral.

La pandemia y cualquier epidemia, desaparecerían en 15 días si la gente respetara el aislamiento. El virus, al no tener dónde duplicarse, desaparecería. Se dice que se hizo en los sistemas totalitarios. ¡No es cierto! De haberlo realizado, la enfermedad estaría erradicada. Solo existiría en el resto del mundo. Se dijo que los jóvenes sanos no morirán. ¿Quién está completamente sano? Se achaca que el gobierno es culpable. ¿Acaso el escenario mexicano es un entorno social totalitario? Los mexicanos no demuestran que se quieren, cuando se padece de enfermedades autodestructivas. Negarlo, es un proceso suicida de baja intensidad a largo plazo, por carencia de autoestima.