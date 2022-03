Covid, tristeza, abatimiento

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Prestar para paliar al Covid 19, en vez de prevenir para no enfermarse.

Sin llegar a la depresión anímica y la depleción del sistema inmunológico, causa desasosiego el comentario del Fondo Monetario Internacional. “¡La decisión de mantener el acceso actual se produce a pesar de que López Obrador aseguró en abril que no planea recurrir a la línea porque implicaría contraer más deuda. El presidente ha recortado el gasto y la línea, que se extiende hasta el noviembre del próximo año, le cuesta a México 168 millones al año en mantención, más intereses si se utiliza” (1).

Adquirir deuda, cuando el país carece de recursos, no se debe realizar. Igual que una familia se debe ajustar a lo que posee. La salud pública deriva de la privada. Sin producir, no se debe dar recursos a los necesitados, como tampoco permitir el enriquecimiento de los neo potentados. La realidad es la misma en todas las épocas, la preocupación por la salud y el pueblo solo es aparente, mientras sea conveniente. Es indispensable más que nunca en la era del Covid 19, incrementar la educación preventiva para evitar embarazos no deseados. En diciembre se verán los nuevos nacimientos a consecuencia del confinamiento por la pandemia.

Es impostergable implementar la conciencia, para que después de haber procreado y nacido un hijo sano, ambos miembros de la pareja se liguen.

Los hijos necesitan recursos y tampoco son una fuente de trabajo, lo que es semejante a verse reducidos a mano de obra.

Sin sufrir destrucción de la biodiversidad, el planeta no soporta a un ser humano más.

Referencia

1.- Financiero, sábado 21 de noviembre de 2020.

La oficina de prensa del FMI y la oficina de prensa de la Secretaría de Hacienda de México, declinaron hacer comentarios de inmediato.