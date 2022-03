Covidcorona calaveras o calaveras del Rinco?n, 2020

(Calaveras sin rima: ¡no riman pero como dicen la verdad!)

?¿A poco seguirá cultivando la simulación? Cuando en las calaveras está permitido ser veraz. Para no cuidarse, existen infinidad de evasiones. No los hay para acudir a un antro sin guardar la sana distancia, de seguro esto también se debe a las autoridades. ¡Veamos si a través del humor, trascendemos a muerte! A ver si entienden y no se mueren a consecuencia del Covid-19.

En el altar de muertos/ inconscientes y valemadristas/ desplazaron a parientes./ Ahora ellos ocupan/ su lugar por impacientes.

¿Por hambre o por enfermedad/ se muere más?/ ¡No! Por cómo eres, más/ Por tus manos ¡Vives!/ Por ellas ¡Mueres!/ ¡Ni las lavas!/ ¡Ni te bañas!/ ¡Cochino eres!/ ¡Por mugroso/ a la lepra le temes!/ Al limpio no se le pega fácilmente/ ¡Sí al inconsecuente! ¡Tan simple manejan tu mente!/ Aceptas mentiras,/ la verdad repudias./ ¡Tranquilízate!/ ¡No colapsó México/ cuando se vendió! Entero, fracasó./ Se infartaron los médicos,/ carecían de pruebas./ De tan simple manera/ se pudo evitar/ alcanzar el clímax para contagiar:/ Sana distancia, baño, cubrebocas, emplear.

¿Indefenso o crédulo?/ Carente de conocimiento./ Le nombran “Segunda oleada”/ ¡No desean escuchar!/ A “ellos” culpas de tu muerte./ Malos hábitos heredaste/ Tu responsabilidad transferiste/ Ideas popularizaste./ ¿Por qué no llamarle repunte?/ ¡Tus palabras trastornan la mente!

¡Te mueres por el que dirán!/ Dices: ¡No es mi culpa!/ Cuando de tus ancestros ni te acuerdas./ Al panteón fuiste/ ¡allí te quedaste!/ Les achacaste/ que en tu niñez te acabaste/ ¡por diabético! y obeso mórbido!/ ¡Llorona eres!/ Decís: ¡No es mi culpa!/ Te la pasabas quejando/ ¡Ay, me chupa la mala mujer!/ No: ¡la ambición voraz!/¡Eres penitente!

Juicio óptimo. Sopesan las causales/ temeraria disyuntiva./ Hay en el inframundo maya/ para dirimir la culpa./ ¿O se curan con pruebas/ o se evitan con medidas higiénicas?

Al menesteroso, la historia lo demuestra./¡Por el Covid no me aterraré! ¡A mí qué me importa!/ De igual forma moriré/ ¡Nunca les importaré!/ ¡Con el Covid me emparejaré!/ ¿Por qué tendrán que importarme?/ ¡Carece de humanidad!/ La beneficencia/ dar para no pagar. ¡Capitalízate!/ No debe ser permanente/ dar dinero al necesitado,/ un empujoncito es prudente:/ Si lo dilapida, muere/ Si lo trabaja, trasciende.

?Los intereses de la industria de la guerra. ¿Campante va la muerte?/¿O acaso va cansada?/ Con Biden o con Trump, ¡atareada estará!

¡No sólo existe el terrorismo en los ataques!/ Reproduciéndote, a la naturaleza agredes./ Desvían tu conciencia /cultivando la ignorancia./ Impulsando la imprudencia,/ cultivas la violencia./ Los yerros serían erradicados/ al no cultivar pasados desaciertos./Fingiendo demencia,/ por falta de conciencia,/ de incrédulos está llena la existencia/ y de crédulos la indigencia.