¿Crees que desea morir quien nos cuida?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Se elige ocupación o profesión para morir? ¡No! Mucho menos, el personal de salud.

El florecimiento en el número de casos, es porque no se cuidó. Las camas se saturarán; de no lograr detener la inflamación, existe la posibilidad de enfermarse gravemente; de carecer de asistencia respiratoria, porque el ventilador está ocupado por quien fue irresponsable para cuidarse. El personal de salud no es irresponsable, está sujeto a jornadas extenuantes laborales, en que se pueden contaminar e infectar. De agravarse, sin ventiladores, carecerán de asistencia.

Aprender cuesta y se olvida con facilidad. ¿Cómo llamar a la carencia de cuidado a la salud? Sabedores de las consecuencias, se practica lo que daña. Preocupante es saber que los hipertensos poseen el primer lugar entre los fallecimientos a consecuencia de la pandemia en la estadística mexicana. Es cierto, existen sub reportes de casos de Covid19 mundial. Como también es achacada como la causa de muerte universal. Los humanos fallecen a diario. ¡No todos de Covid19! Feneció joven descendiente de chiapanecos en el estado Baja California. Los familiares pensaron a causa de Covid y la madre corrigió: presentaba un cuadro de tuberculosis de un lustro de evolución. Su tejido pulmonar estaba mermado, la enfermedad causada por el mycobacteriun tuberculosis, microorganismo que evade su destrucción al alojarse en una vesícula intracitoplásmatica, era resistentes a los antibióticos. He ahí un caso a restar al coronavirus en la estadística popular. ¿Acaso desea morir quien nos cuida? ¡Conscientemente, no! Sus actos dicen lo contrario.

Si eres hipertenso y obeso ¡baja de peso! Igual si eres diabético, hipercolesterolémico. Si te sabes susceptible, previenes el contagio. Si te expones, desinféctate igual que cuando accesas al área de quimioterapia de pacientes oncológicos.

Evita la inflamación y el daño celular. No olvides tomar los medicamentos para tu patología previa.

Ningún trabajador de salud desea morir a consecuencia de la pandemia. Y los que no se cuidan, lo agreden.

Ningún trabajador de la construcción desea lesionarse la columna ¡pero sucede!

Ningún fumador espera morir por Neoplasia maligna pulmonar… pero fenece.