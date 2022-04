CRÍTICA SIN JUICIO

Óscar Wong / Ciudad de México

No. Por supuesto que no me ocupo de Emanuel Kant, aunque el título haga un ligero guiño al filósofo alemán. Ni siquiera me atrevo a parodiarlo. Son apuntes a vuelapluma. Y nada más.

De cualquier manera, citar por citar a nada conduce. Y se corre el riesgo de caer en el lugar común. O, lo más grave, llegar al sinsentido. Sentencian los religiosos sabihondos, a veces sin venir al caso: “No arrojes margaritas a los cerdos”. Y el mundo sigue su travesía, arrastrando odios y rencores.

Si supieran el verdadero alcance de la cita bíblica, seguro lo pensarían dos veces antes de actuar y abrir la boca de manera gratuita: “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, y volviéndose os despedacen” (Mateo 7: 6).

Postula Juan de Mairena que, en el caso de la crítica literaria o artística, conviene ser prudente y, aún más, benévolos, lo cual no significa “tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto”, sino el “deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza”. Ser objetivos para no generar enemigos (aunque ya sabemos que el Ego es del tamaño de la galaxia).

“La crítica malévola que ejercen avinagrados es frecuente (…) y nunca descubre nada bueno. La verdad es que no lo busca ni lo desea -prosigue el hispano-. Esto no quiere decir que la crítica malévola no coincida más de una vez con el fracaso de una intención artística. ¡Cuántas veces hemos visto una comedia mala sañudamente lapidada por una crítica mucho peor que la comedia!”.

Se ha extraviado la objetividad. La soberbia intelectual lleva al marasmo, a lo absurdo. Todo es cuestionable, arguyen, incluso el lenguaje. Aunque ignoren las reglas básicas, el asunto etimológico y hasta las leyes del romanceamiento. Y las actitudes violentas, agresivas, que asumen, son político-ideológicas. Mientras, el desconocimiento continúa.

Así, la confrontación es un tema cotidiano. Y más si se trata de un análisis sobre la realidad sociopolítica. Después de todo, recurren a otro lugar común: “ no hay verdades absolutas”.

Y aquí no deseo abordar lo que explica Leopoldo Lugones en la introducción a su “Lunario sentimental” sobre el lugar común. Por algo buscó adjetivos insólitos, reveladores, costumbre que tomó Ramón López Velarde y, posteriormente, José Gorostiza.

Al respecto, Octavio Paz, en el estudio introductorio al libro “Suave Patria y otros poemas”, sobre el poeta de Jerez, analiza el tema. Cuando hay un pésimo autor, un hallazgo puede caérsele o no funcionar desde la perspectiva estética. En cambio, un avezado escritor puede conseguir que el lugar común cobre relevancia. Instinto, sabiduría, sensibilidad, inteligencia y sobre todo experiencia, son indispensables para un buen trabajo literario. Pero esa es otra historia.