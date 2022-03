¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento? ¡No existe consenso!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Es acaso un lujo pensar por ti mismo, razonar para impedir ser utilizado? Informan el fallecimiento el 26 de julio -después de 24 días de dar positivo a Covid 19- el Secretario de Salud de Chihuahua, Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera, ignorándose si poseía datos clínicos y padecimientos agravantes, colocando en tela de juicio: ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento? Se cuestiona tomar anti inflamatorios desde detectar la exposición como agravante de la enfermedad. Del 20% sintomático, se complicará del 6 al 9% en Eurasia y del 10 al 17% entre los países con agravantes como obesidad – diabetes – obesidad mórbida – consumo de alimentos hipercalóricos pobres en fibra, desembocando en enfermedades metabólicas. En Chiapas es apresado el Dr. Gerardo Vicente Grajalez Yuca, urgenciólogo del Issstech, supuestamente por solicitar un medicamento. Hacerlo, no está tipificado como delito. El paciente poseía poder y feneció, la familia demandó. ¡Cuando supuestamente, para todos los ciudadanos, los tramites tardan años! ¿Es imposible trabajar para arriesgar la vida ante la inconsciencia? Personas estudiadas ¿En qué se diferencian de las personas de campo de otros estados que demandan porque les aplicaron medicamento y según ellos, causó la muerte? El beneficio de la duda es esperar qué sustento legal avala tal acción. Hecho unificador: médicos estatales y nacionales, se solidarizan en defensa de los derechos del encarcelado.

Pasemos a la salud. Existe divergencia en considerar cuál debe ser considerado el primer día de padecer Covid-19: ¿Cuando vence el virus la barrera epitelial o cuando se inician las manifestaciones clínicas? Tengas o no manifestaciones, el día uno es cuando el virus logra introducirse en las células y las utiliza para duplicarse. Al hacerlo las destruye, multiplicando el número de virus hasta que dañe a muchas células y se manifiesta el cuadro clínico, con la posibilidad de formar parte de los pacientes graves. Estará infectado antes de manifestarse la enfermedad y se produzcan complicaciones. Entre las personas conocidas infectadas, en la cadena de propagación el tercer o cuarto infectado se ha complicado y durante los primeros 10 días no ha tenido datos clínicos. Es imposible poder predecir cuándo te infectas, como tampoco decir el primer día del embarazo antes de la ausencia de menstruación. Está en contacto con el virus si sale a la calle y se considera que toda persona en la calle puede ser portador. La enfermedad no inicia cuando empiezan los síntomas, duran de cinco a siete días en hacerse manifiestos; en este tiempo invaden las células epiteliales, que actúan como barrera. Es indispensable lavarse las manos, realizar gárgaras sin síntomas. Es barato ¡que la economía personal no te lleve a la muerte! Se carece también de consenso si el cuidado es personal o depende del gobierno. La moraleja: estando en área Covid, en cualquier institución, si no hay medicamentos comunicárselo al familiar para que acuda con el director o el asistente para conseguirlo. Así evita sea demandado cuando el paciente nunca se cuidó ni inició el tratamiento en forma oportuna.