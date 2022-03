Cuentos para sensibilizar a los más pequeños

Notimex/Ángela Anzo

?Diario de Chiapas

?Todos tenemos una historia y es importante conocerla para saber de dónde venimos, sobre esta premisa la escritora Libia Ennedi ha realizado una serie de cuentos e historias ilustradas para niños y niñas, que compartió a través de las redes sociales.

?El evento “Patrimonio documental para niños: cuatro cuentos para todos” fue organizado por la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., en el cual la escritora habló sobre algunos de sus trabajos, con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de los archivos históricos como una forma de memoria.

?Entre ellos El sótano de la memoria, Un pueblo sin archivos, Laberinto de letras y Poco tiempo y mucho olvido, serie que aborda la historia de Leo y Sabina, dos niños muy traviesos que entre divertidas anécdotas descubren la magia de los libros, los archivos y las bibliotecas.

“A mí me gusta mucho escribir sobre cosas que me voy encontrando en esos archivos viejos, en esas bibliotecas, en las librerías, en las cosas que me cuenta la gente, porque creo que también es divertido y es como descubrir un pequeño cuento padrísimo”.

?Los textos ilustrados por Renata Galindo, insisten en que los libros y otros documentos forman parte de nuestra vida y, a través de ellos, se alimenta el conocimiento y la memoria; con historias fantásticas que hablan de libros que se enferman y son curados por restauradores, bandidos de cuentos, entre otras narraciones que les permiten a los pequeños jugar, contar e imaginar el pasado.

“¿Qué tiene de malo cerrar un archivo si sólo hay papeles viejos, fotografías y mapas y uno que otro libro?, la respuesta es que en el momento en el cual se cierra el archivo de un lugar, se pierde toda la historia, entonces ya no sabríamos qué pasó en ese sitio, cómo fue antes, por qué es como es ahora y quiénes vivieron ahí”.