Culpan a los médicos

?Se cultivó la ignorante terquedad de la imprudencia. Como resultado, se elevó contagios y mortandad, culpando de la consecuencia de sus actos al personal de salud.

?En ciudades como Tapachula, se espantan que ya no podrán ver a su muerto, les entregarán sus cenizas no infectantes. La reacción retrógrada culpa al gobierno de la consecuencia de los actos ignorantes individuales.

?En México, como en EUA, acaece lo mismo. En San Felipe Ecatepec, ahora absorbido por el crecimiento urbano de San Cristóbal de Las Casas, se culpa del fallecimiento, retiene y expulsa al director del hospital rural dependiente del IMSS. Tanto la población originaria, rural y citadina, chiapaneca y nacional, se sienten con derechos sobre la vida del médico y el personal de salud. ¿Cuándo cesará la manipulación de la ignorancia? ¡Se dicen autónomos! ¿No obedecen a nadie? Como en Carranza, Suchiapa hace procesiones .Y se dejan llevar por lo que oyen o leen. En la capital del estado o nacional, por 500 a 1500 pesos hacen desmanes para echarle la culpa al pueblo, maestros o vituperan al pacifismo (anarquista) responsable de sus actos. Si imperara la visión progresista sobre la lucrativa, México alcanzaría el primer nivel. Sobra inteligencia e impera el fanatismo, la inercia sobre el trabajo. La clase media se contenta con mendrugos. Son copartícipes por la inercia de “A mí no me toca”. “¡No cambiaré, así soy!”. ¡Estas son las consecuencias! Es impostergable comenzar a cambiar desde la familia la educación básica preescolar, para lograr que esa generación en formación emplee la inteligencia para razonar, tome consciencia para errar lo mínimo posible ¡y no se esclavice por un mendrugo, regalando minerales y energía, lapidando a quien pretende motivarlo a ser mejor! En el estado actual, solo queda lidiar de la mejor manera. La cerrazón es más difícil de tratar que con la carencia de conocimiento. El estudiado manipulador, se queja. ¡El estado de derecho brilla por su ausencia! ¡No se aplica la ley! Olvida que los hechos son consecuencia de cultivar la desinformación, cometiéndose varios delitos: Secuestro (al retener al médico contra su voluntad), Amenaza, y si lo tocan, es Agresión con violencia.

?El médico es rebasado. Jornadas laborales extremas, aún en los sistemas primarios de atención. El vídeo corto del jueves 11 de junio de 2020 ¡no fue broma! La Dra. Ramos Reyes, directora de la Clínica de la Mujer Oriente de Tuxtla Gutiérrez, expresó sin hipocresía la carencia de auto cuidado que lleva a la auto destrucción. Es la única manera que capta la ignorancia.