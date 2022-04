Daniel Bisogno se lanza contra Javier Ceriani: “Es un asqueroso”

AGENCIAS

Daniel Bisogno, constantemente rodeado de polémicas, una vez más dio de qué hablar al referirse de manera despectiva hacia el conductor Javier Ceriani en “Ventaneando”, donde lo llamó “asqueroso”.?¿Pero por qué tuvo que ir a dar la entrevista a un tipo como ese?

?Durante el programa conducido por Paty Chapoy, Rosario Murrieta presentó una nota en la que señalan que Marjorie de Souza le confirmó a Ceriani, en su programa “Chisme No like” que ya tiene novio, lo que hizo enojar a Bisogno y Pedro Sola, quien dijo que no podía creer que la actriz venezolana le haya dado la nota al argentino y no a un programa “con más nombre y mejor”.

?Ellos viven en México y aquí en México hay muchísimos mejores, superiores y excelsos programas”, dijo Pedrito Sola.

?Tras esto, Daniel visiblemente enojado empezó a expresar comentarios machistas y homofóbicos hacia Ceriani.

?“Luego con un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay. Ademas, con esa jeta de bruja mal cogida. Perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, señaló Bisogno.

?Tras estas palabras, Chapoy no hizo más que sonrojarse, gritar y darle la palabra a Mónica Castañeda, para que cambiara de tema.

?Luego de estas aseveraciones de Bisogno, Javier Ceriani, a través de su programa que conduce junto a Elisa Beristain, le respondió al conductor mexicano y reprobó que Azteca no le ponga un alto a Daniel.?“Les dolió porque están jodiendo a los que trabajamos, quieren joder a los que trabajamos pero les vamos a decir que no, les vamos a poner un stop, y hablo en serio, ahora quieren jugar, ahora vamos a jugar y ahora sí que voy a sacar las garras del águila, no para defenderme a mí porque me chupa un huevo lo que diga Bisogno así te lo digo, pero lo hago por muchas cosas que no están bien y no están correctas en una industria del espectáculo”, dijo Ceriani.

?En los últimos dos días, Daniel Bisogno no ha aparecido en el programa “Ventaneando”, ¿será que esta vez sí lo castigaron?

?Cibernautas cuestionan si nuevamente Salinas Pliego saldrá a defender públicamente al conductor, tal y como ocurrió la vez pasada, cuando Bisogno discutió en Twitter con un usuario de Twitter, simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador.