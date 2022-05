David Escobar, de aquí a la luna

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

David Escobar Moreno nace hace 43 años en la ciudad de México, hijo de maestro de primaria, asiduo a la lectura y al estudio de las culturas prehispánicas; su madre, con raíces de lo que en su momento fue la zona residencial azteca: el pueblo antiguo de Santiago Atzacoalco; a los 16 años, inició con unos amigos la revista llamada “Mes a Mes”, donde anunciaban negocios de su barrio y podían escribir sus propios artículos. En ese entonces comenzó a asistir a funciones gratuitas de teatro al polémico Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA).

David realizó estudios en Informática en la capital del país, muy joven comenzó a practicar la docencia, logró ubicarse a nivel directivo y en el ámbito de la capacitación, que le permitieron radicar en Oaxaca y Morelos, donde conoció otro tipo de cultura colectiva que sin duda, influyó en su ánimo de escritor. El gusto por la cultura y las artes lo retoma a partir de la admiración por su abuelo, don Mario Moreno Sánchez, cronista nato y escritor constante; a los 18 años se integró a un grupo llamado “El café literario”, donde escritores y poetas de todas partes de Latinoamérica, se reunían virtualmente compartiendo su producción literaria y que a la fecha continúa.

Hace 22 años, David Escobar llega al estado de Chiapas lleno de entusiasmo y no puede ocultar las ganas por abonar a la cultura, es entonces que se integra al Movimiento Ciudadano por la Cultura (Mocicul), invitado por Rafael Molina Mátuz, con una propuesta bajo el brazo: crear la revista cultural de Chiapas: De Aquí a la Luna, misma que inicia a publicarse del 2011 hasta el 2016, 39 ediciones impresas.

Cuando ya no fue posible seguir imprimiendo la revista, retoma la experiencia y el nombre para crear la Editorial De Aquí a la Luna, que apoya a los escritores independientes y busca incentivar la producción literaria de nuevos talentos, que incluye temáticas de novela histórica, crónica, cuento, investigación, biográfica y antologías de grupos culturales. Actualmente es integrante activo del Instituto de Arte y Cultura Candox, A.C, es director del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en la ciudad fronteriza de Tapachula y miembro del Mocicul.

El creador y promotor cultural ha incursionado también en la fotografía, el diseño, la escritura de ensayos, el periodismo cultural, el análisis político, la administración pública y la poesía, autor de los libros: Una ola de estremecido rencor: La vida del Che Guevara (compilador biográfico, 2012); Chiapas Con Sentido, entrevistas (autor, beca PACMyC 2014); Fundamentos de la Administración Pública (editor y coautor, 2017) y “Antes de ti”, poesía y fotografía de desnudos (inédito). Es autor y organizador de la Red de Creadores de las Artes y la Cultura, que integran promotores, artistas y empresarios. Pertenece a la Red de Reporteros de Latinoamérica, desde donde continúa esporádicamente con su labor periodística en diversos medios de corte internacional.

“Lo que vemos como problemas en realidad son experiencias. Nada viene a ti si no era para ti, nada en esta vida es casualidad sino causalidad… El arte y la cultura son actividades esenciales a la que falta que en nuestro país se le brinde la real importancia”, nos comenta el escritor, fotógrafo y poeta, que no se cansa de promover la cultura, acción que no tiene fronteras y que con esto llena su corazón de artista y le da vida a su vida